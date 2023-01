Augmenten un 38% les agressions a persones trans en el darrer any a Catalunya 

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) va registrar el 2022 un total de 237 incidències per violències o discriminacions per LGTBI-fòbia. Són un 16,5% menys que les 284 del 2021, però l'entitat ha alertat que són "més violentes". De fet, segons el balanç anual de l'OCH, les agressions físiques ja són el primer tipus d'agressió per davant de les verbals. En declaracions als mitjans, Eugeni Rodríguez, portaveu de l'OCH, ha assenyalat que "si es naturalitzen els discursos d'odi, tenim delictes d'odi".



Preocupa especialment l'augment d'agressions al col·lectiu trans. En el darrer any, segons dades de l'OCH, els incidents han crescut un 38'1%, han passat de 42 a 57, sobretot contra les dones trans o no binàries. Sense anar més lluny, fa dos dies, un agent de la Brimo dels Mossos d'Esquadra va ser denunciat per presumptament agredir sexualment a una dona trans. Precisament Rodríguez ja ha demanat la compareixença al Parlament del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i un posicionament públic de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

Per altra banda, les agressions a dones lesbianes, bisexuals o transsexuals van arribar el 2022 a 39. Segons Rodríguez, l'augment d'agressions a persones trans pot ser conseqüència del "debat polaritzat i agre, amb molt d'odi" sobre la coneguda llei trans al Congrés de Diputats durant l'últim any.

Augmenten un 20'4% les agressions físiques

Les dades de l'OCH mostren que les agressions físiques tornen a ser el tipus de discriminació més recurrent, amb un increment del 20,4% respecte al 2021. La segona tipologia més habitual és la violència verbal, seguida de les mostres d'odi i exaltació contra el col·lectiu.



El lloc on més incidències hi ha hagut ha estat la via pública, seguit de les xarxes socials i internet, del transport públic i espais d'oci nocturn. Aquesta setmana també s'ha conegut la presumpta agressió homòfoba a dos homes a l'interior d'un vagó de tren a Barcelona. Els agressors haurien colpejat les víctimes a cops de puny i de peu, a més d'amenaçar-los amb ampolles de vidre i insultar-los per la seva orientació sexual. Només a la capital catalana, l'OCH va registrar 102 incidències, un 42,6 % del total.