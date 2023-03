El Clínic ja ha recuperat la meitat dels sistemes d'informació després de l'atac

El 50% dels sistemes d'informació de l'Hospital Clínic ja s'han analitzat i recuperat assegurant que no hi ha rastre del ciberatac abans de posar-los en funcionament, ha informat el Govern en un comunicat. Des de dimecres s'ha començat a donar el tractament d'oncologia radioteràpica als pacients, ja que els dos acceleradors estan en funcionament.

El centre d'extraccions funciona al 40% de la seva capacitat

A inicis de setmana es va començar a recuperar la normalitat després del ciberatac patit la setmana passada que va obligar a anul·lar 150 operacions i milers de visites. Els CAP Casanova, Borrell i Les Corts també es van veure afectats i van seguir treballant, però en paper i a un ritme molt més baix, igual que l'hospital.

També des d'aquesta setmana es va recuperant l'activitat pel que fa a la cirurgia programada, cirurgia ambulatòria i consultes externes, tot i les dificultats pel fet d'haver de treballar de forma manual. El ritme d'atenció als pacients i els temps assistencials estan encara molt condicionats per l'atac i hi ha demores. El centre d'extraccions funciona al 40% de la seva capacitat.



Els autors de l'atac, el grup criminal RansomHouse, van demanar un rescat de 4,5 milions de dòlars per no publicar les dades, però els responsables de l'hospital i del Govern van deixar clar que no pagarien "ni un cèntim" per recuperar la informació.