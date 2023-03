El ciberatac al Clínic també afecta diversos CAP de Barcelona i obliga a anul·lar 150 operacions i milers de visites

El ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona, iniciat diumenge, ja ha obligat a suspendre 3.000 visites externes, 150 operacions i entre 400 i 500 extraccions. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha explicat aquest dilluns que ha estat un atac "complex" i que prové de fora d'Espanya. L'atac afecta els serveis de laboratori, farmàcia i urgències del centre.



El director mèdic del Clínic, Antoni Castells, ha admès que encara no se sap quan podran recuperar tots els serveis afectats. Castells també ha indicat que l'afectació va més enllà del Clínic, ja que afecta els centres de primària que cogestiona amb l'ICS (Institut Català de la Salut): el CAP de Casanova, Borrell i les Corts. Com el Clínic, tampoc no poden accedir a les dades dels pacients i funcionen en paper.

De moment, els centres afectats només atenen les urgències i deriven nous pacients a altres hospitals de la ciutat, així com també els codis per ictus o infart. No s'han traslladat els que ja estaven ingressats. Això sí, s'han suspès totes les consultes externes i extraccions previstes per avui. Tampoc es poden fer sessions de radioteràpia oncològica, i s'han cancel·lat les cirurgies no urgents.

El que sí funciona amb normalitat és el servei de radiologia, la diàlisi i les proves endoscòpiques, així com l'hospitalització domiciliària, els hospitals de dia i la farmàcia ambulatòria.



Atac 'ransomware'

El responsable del ciberatac és una empresa de cibercrim anomenada Ramson House, amb qui no ha establert cap contacte, tot i que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ja ha avançat que "no hi haurà cap tipus de negociació per pagar ni un cèntim". De fet, també ha apuntat que ja s'està treballant en col·laboració amb els Mossos i la Interpol. Tomàs Roy, director general de l'Agència, ha reconegut que hi ha "evidències que hi ha hagut alguna filtració de dades", però encara s'analitza quines.



L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va confirmar aquest diumenge l'atac, de tipus ransomware, en el qual els ciberdelinqüents han segrestat dades de l'hospital i demanen diners a canvi d'alliberar-les.