El Club de Futbol Damm estrena una nova ciutat esportiva a Montjuïc

El Club de Futbol Damm ha estrenat una nova ciutat esportiva a Montjuïc. Les noves instal·lacions permetran a l'entitat seguir impulsant el futbol base, consolidant el seu rol com una de les principals pedreres de talent futbolístic del país. La inauguració del nou complex ha coincidit amb el 70è aniversari de la fundació del club.

La inauguració del nou espai va comptar amb la presència de 500 assistents, entre els quals hi havia diverses autoritats, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el president del FC Barcelona, Joan Laporta, i el conseller delegat de l'Espanyol, Mao Ye Wu. També hi van ser presents Demetrio Carceller Arce, president de la Fundació Damm, i Ramon Agenjo, president del Club de Futbol Damm, els quals van destacar la importància de les noves instal·lacions a la trajectòria del club.

🏠 Benvinguts a 𝐂𝐀𝐒𝐀 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐀 ❤️ pic.twitter.com/NRLB6fYtS7 — Club de Futbol Damm (@CFDamm) July 23, 2024

"El nostre somni s'ha complert: els 240 jugadors i jugadores del Club ja tenen una casa nova. Som una gran família i el que volíem era poder estar tots junts. El futur que construïm avui és ple de noves oportunitats i plegats continuarem escrivint moltes més pàgines d'èxit en aquesta llarga història que ens uneix", va dir Agenjo durant el seu discurs inaugural.

Illa va posar en valor la faceta formativa, de treball en equip, d'inclusió i de salut de l'esport. "Ni tots els diners del món poden acabar amb el vessant preventiu, d'inclusió i de formació social de l'esport". A més, va exalçar les noves instal·lacions, "de primer nivell i excel·lents", des del punt de vista mèdic, cultural i esportiu.

Durant l'acte, diverses personalitats del futbol, com Leo Messi, Pep Guardiola i Xavi Hernández, han enviat missatges de felicitació al club per aquest important èxit. La jornada va concloure amb dos partits amistosos entre els equips juvenils del Club de Futbol Damm i els juvenils del RCD Espanyol i el FC Barcelona.



30.000 metres quadrats

La nova ciutat esportiva de la Damm ocupa un total de 30.000 metres quadrats a la muntanya de Montjuïc, al barri de la Marina de Port, un espai que abans ocupava l'antic Golf Montjuïc. El terreny era propietari del Club Natació Montjuïc i Damm el va adquirir per tres milions. Les obres es van iniciar el 2022.

La nova ciutat esportiva disposa de dos camps de futbol 11, un dels quals es pot dividir en dos camps de futbol 7, i dos edificis. A l'edifici principal es poden trobar les oficines del CF Damm, a més dels serveis mèdics, un gimnàs, els vestidors i una sala d'estudis, per donar continuïtat a la formació acadèmica dels jugadors. Al segon edifici, situat entre els dos camps de futbol, hi ha més vestidors i les graderies.

Es tracta d'una obra conjunta dels estudis d'arquitectura barcelonins Max de Cusa i Hiha Studio. L'edifici s'integra al paisatge de la muntanya de Montjuïc i ofereix unes instal·lacions lliures d'emissions de CO₂ i respectuoses amb el medi ambient. Amb un consum totalment elèctric alimentat per plaques fotovoltaiques i un sistema d'emmagatzematge d'aigua de pluja per al reg i el manteniment dels camps, el resultat han estat unes instal·lacions Nearly Zero Energy Building (NZEB) i energèticament autosuficients.

El segon equip femení

Més de 200 jugadors i jugadores van formar part el curs passat del CF Damm, en la qual els equips masculins Infantil B, Aleví B i Aleví C es van convertir en campions de lliga. Al llarg de la seva història, han total guanyat 156 títols, 35 lligues i més de 20 copes i han format desenes de jugadors que després han fet el salt al futbol professional. Noms com David López, Marc Casadó, Joan Garcia, Gerard Moreno o Edu Expósito, Maria Pérez i Irina Uribe han passat per les seves files. Ara, l'entitat formativa afronta la nova temporada amb la creació del segon equip femení.