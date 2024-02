Espais a l'aire lliure per fer esport a Barcelona

Els espais per fer esport a l'aire lliure a Barcelona són una part vital del teixit urbà de la ciutat, oferint oportunitats per a la salut, el benestar i la convivència dels veïns. Des dels parcs arbrats fins a la platja, la capital catalana ofereix una gran varietat d'opcions per a la pràctica esportiva en entorns naturals i urbans.

Ja sigui per córrer, patinar, practicar la cal·listènia o simplement gaudir d'un partit amistós de bàsquet, els espais oberts de Barcelona conviden a locals i visitants a mantenir-se actius i connectats amb el seu entorn. Us en presentem sis més enllà del parc de la Ciutadella o els jardins de Sentmenat.

1. Nike Training Outdoor Project

Ubicat a l'espigó del Gas de la Barceloneta, aquest circuit esportiu està equipat amb barres paral·leles, anelles, aparells de musculació i bancs d'abdominals. Tothom hi pot accedir gratuïtament a qualsevol hora del dia, no cal formar part de cap club o equip. Es tracta d'una iniciativa que es va posar en marxa l'any 2019 gràcies a la col·laboració entre l'empresa Nike i l'Ajuntament de Barcelona.

En aquesta mateixa zona de Barcelona, també és molt agradable córrer, caminar o patinar pel passeig marítim, que va desde l'Hotel Vela fins al Parc del Fòrum. A tots dos extrems del també hi ha grans esplanades, gespa o ciment i equipament esportiu urbà, ideal per estirar, fer abdominals o altres exercicis funcionals.

2. Carretera de les Aigües

Ben coneguda per als barcelonins, la carretera de les Aigües és un dels espais més verds i versàtils de la capital catalana. Situada a la Serra de Collserola, és propera a la ciutat, està molt ben comunicada i és considerada per a molts la localització perfecta per córrer, passejar el gos, anar amb bicicleta o caminar. Les vistes panoràmiques són espectaculars al llarg de tot el camí, però també hi ha certs punts concrets que funcionen com a miradors.

Es tracta d'un passeig senzill amb pocs desnivells, allunyat de la pol·lució i el soroll i que s'allarga aproximadament 10 quilòmetres d'extrem a extrem. Molta gent ho desconeix, però la carretera de les Aigües també compta amb diverses barres fixes repartides al llarg del camí de sorra que us permetran completar l'entrenament amb abdominals o dominades de diferents tipus.

Carretera de les Aigües (sector Horta-Guinardó). — Ajuntament de Barcelona

3. Parc de Cervantes i la Diagonal

Es tracta d'un espai verd tot just a sobre de la Diagonal, a la Zona Universitària de Barcelona. És conegut per la seva vegetació i flors (especialment les roses), però també perquè és un espai ideal per a practicar el running, exercicis de gimnàstica o el ciclisme. Ubicat al barri de Pedralbes, té molta gespa on estirar, fer abdominals, jugar amb una pilota o un freesbe o fins i tot col·locar un slackline entre dos arbres per fer equilibris.

En aquesta mateixa tònica, ben a prop hi ha els Jardins de Pedralbes, de caràcter més tranquil. També són ideals per allunyar-se una mica del bullici de la metròpoli sense haver de sortir de Barcelona.

Parc de Cervantes de Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

4. L'entorn del castell de Montjuïc

Si ja de per sí Montjuïc és un espai ideal per fer-hi esport, l'entorn del Castell encara ho és més. El parc del Mirador del Migdia està ubicat a la zona alta de la muntanya, compta amb diverses taules per fer picnics, una font i un mirador que permet observar el port de Barcelona i la Mar Mediterrània. És ben fàcil arribar-hi amb transport públic o caminant, però també hi ha molt d'aparcament per a cotxes i motos.

Tota aquella zona és plena de camins de terra ben senyalitzats, fantàstics per córrer i passejar, amb canvis de nivell al terreny que permeten posar a prova la capacitat pulmonar de qualsevol esportista! La llargada aproximada de la volta sencera al castell de Montjuïc (perímetre del Castell, Baluard, Museu Militar, Telefèric i Fossars) és de dos quilòmetres, tot i que hi ha diverses rutes i dreceres.

Parc del Mirador del Migdia, Montjuïc, Barcelona. — Wikimedia Commons

5. El túnel de la Foixarda

Sense marxar gaire lluny, a la mateixa muntanya de Montjuïc hi ha una localització ben coneguda per als fanàtics de l'escalada urbana. El túnel de la Foixada, tot just al costat de l'estadi municipal d'atletisme Joan Serrahïma i del camp municipal de rugby, és ple de preses que permeten fer moltes travessies diferents amb o sense corda.

Malgrat que sigui un espai a l'aire lliure, les preses es troben en molt bon estat, fruit de l'esforç que fan per conservar-lo els esportistes més assidus. És un espai emblemàtic a Barcelona, que atrau centenars d'escaladors cada dia i que es presenta com una alternativa per aquelles persones que no poden o no volen pagar un rocòdrom tancat.

Túnel de la Foixarda de Barcelona. — Boulder Lovers

6. Bàsquet a l'aire lliure

Tot i que cada vegada hi ha més persones que s'han introduït en el món dels runners, encara n'hi ha que prefereixen pràcticar altres esports més dinàmics. Per sort, Barcelona és plena de pistes de bàsquet a l'aire lliure obertes a tothom i a tothora (o gairebé).

En trobareu sota el Pont de Vallcarca (tanca a les 11 de la nit), al carrer Valldonzella, a Ciutat Vella, tot just al costat de la Facultat de Comunicació de la universitat Blanquerna; al parc central del Poblenou, als jardins de Clotilde Cerdà a l'Eixample, al parc de la Barceloneta, al parc de l'Espanya Industrial o als Jardins de Magalí del barri de Les Corts, per posar només alguns exemples.