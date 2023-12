Les millors panoràmiques de Barcelona

Enclavada entre el mar i la muntanya, Barcelona és una ciutat fascinant des de totes les seves perspectives. Afortunadament, la capital catalana disposa d'una llarga llista d'ubicacions elevades per descobrir-la amb vista d'ocell i gaudir de la bellesa dels carrers empedrats, la simetria de l'Eixample ideada per Ildefons Cerdà i els edificis emblemàtics com la Sagrada Família, la Torre Glòries o l'Hotel W Barcelona.

Més enllà dels clàssics miradors com els Bunkers del barri del Carmel, el Parc Güell o la terrassa del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a Montjuïc, us descobrim set indrets especials des d'on descobrir la capital catalana amb vista panoràmica.

1. Mirador del Migdia (Montjuïc)

Ubicat en un dels vessants de la muntanya de Montjuïc, el mirador del Migdia ofereix unes vistes privilegiades a la ciutat, a la costa mediterrània i a la zona marítima portuària de mercaderies. Al bell mig de la natura, aquest indret està envoltat de caminets de sorra amb molt d'encant. Per la zona hi ha diverses taules de fusta repartides on s'hi poden fer picnics.

Ben aprop hi ha el Castell de Montjuïc, una antiga fortalesa militar que actualment funciona com a museu. De camí al mirador també trobareu el Jardí Botànic de Barcelona, els jardins de Mossèn Cinto Verdaguer i els jardins Joan Brossa. S'hi pot arribar amb cotxe i hi ha una zona habilitada per aparcar.



Camins de sorra prop del Mirador del Migdia. — Ajuntament de Barcelona

2. Mirador dels Bombers (Vallvidrera)

Tot just al costat del conegudíssim mirador de Vallvidrera (o de Sarrià) hi ha el mirador dels Bombers, menys freqüentat i amb el mateix encant. Des d'aquest punt es pot veure tota Barcelona, és proper a la ciutat i és de fàcil accés. Ideal per a una estona més íntima si es volen evitar les aglomeracions.



Es tracta d'un espai amagat a tocar del Parc de Bombers de Vallvidrera i també a escassos metres de la Torre de Collserola, l'estructura de telecomunicacions dissenyada per l'arquitecte Norman Foster i inaugurada el 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona.



3. Torre de Collserola

Ja que l'hem mencionada, la Torre de Collserola també compta amb un mirador públic espectacular des d'on admirar Barcelona. Es troba a la desena planta, a 115 metres d'altura i sobre el seu emplaçament al Turó de la Vilana. En circumstàncies meteorològiques normals, amb el cel destapat, la vista por arribar fins a 70 quilòmetres amb vistes sobre la ciutat, el parc de Collserola, Montserrat i, fins i tot, la serra del Cadí-Moixeró.



El mirador es troba a 650 metres per sobre del nivell del mar i s'hi accedeix des d'un passeig per a vianants que neix a l'aparcament exterior, amb capacitat per a 70 vehicles. Aquest passeig de 300 metres es troba dins del Parc Natural de la Serra de Collserola i forma part de l'entorn de la Font de la Budallera. Ara mateix es troba tancat temporalment, però se'n preveu la reobertura al públic pròximament.

4. Mirador dels Xiprers (Collserola)

A la Carretera de les Aigües s'hi poden trobar diversos espais on les vistes són increïbles. El mirador dels Xiprers es troba dins de Collserola, sota el turó de Sant Pere Màrtir. Des d'aquesta ubicació es pot observar gairebé tota Barcelona i el Delta del Llobregat, així com les muntanyes que l'envolten.



És un lloc tranquil, idíl·lic per fer esport al voltant, sortir a passejar i respirar una mica d'aire fresc. Fa uns anys es va restaurar la zona i s'hi van afegir alguns xiprers als tres que ja hi havien i que donaven nom al mirador. S'hi pot accedir per la Carretera de les Aigües des de la passarel·la ubicada sobre de la carretera de Sarrià a Vallvidrera, BV-1462 i també per la Plaça Mireia a Esplugues de Llobregat, passant per la passarel·la de fusta al costat del dipòsit d'aigua de Sant Pere Màrtir.

Mirador dels Xiprers. — Parc de Collserola

5. Torre Glòries

El mirador de la Torre Glòries se situa a la planta 30, a 125 metres d'altura. Aquesta localització ofereix unes vistes de 360º de tota Barcelona, és a dir, que des d'allà es pot contemplar la muntanya de Montjuïc, la Sagrada Família o el districte 22@, entre d'altres monuments emblemàtics. Tot just al costat de la Torre hi trobareu el parc de la Gran Clariana, el Disseny Hub Barcelona i els Encants Vells, un autèntic mercat de barri on s'hi poden trobar tresors a un preu molt econòmic.

En el punt més alt de la Torre Glòries hi ha una obra d'art de Tomás Saraceno, a 130 metres d'altura. S'anomena Cloud Cities Barcelona i és una escultura transitable molt gran, que té forma de cúpula i que està construïda a base de cables tensats. La instal·lació permet recórrer el seu interior i tracta de simular una sensació de volar entre els núvols. Una experiència única per no perdre's ni un detall de la ciutat. Cal pagar entrada per accedir a l'edifici, en una forquilla de 15 a 25 euros en funció de si es vol pujar a l'obra d'art o no.

6. Mirador del Parc d'Atraccions del Tibidabo

D'accés lliure i oberta cada dia, l'Àrea Panoràmica del Parc d'Atraccions del Tibidabo es troba en una de les zones més altes del parc natural de la Serra de Collserola, situada a uns 500 metres per sobre el nivell del mar. S'hi pot arribar fàcilment amb cotxe o bé amb funicular, que es va inaugurar l'any 2021 i que permet gaudir d'unes vistes privilegiades durant el trajecte.

Prop del mirador, a banda del centenari parc d'atraccions ―el segon més vell d'Europa i un dels més antics del món― i la seva característica nòria, hi trobareu el Temple Sagrat Cor de Jesús, la Torre de Comunicacions de Collserola, l'Observatori Fabra, els Jardins de Can Borni i el Gran Hotel La Florida.

7. Turó del Putxet

Al capdamunt del Turó del Putxet hi ha uns jardins oberts que ofereixen unes vistes úniques de la ciutat. S'hi pot accedir des del carrer del Marmellà, només cal pujar unes escales de pedra fins a un replà que forma el mirador i des d'on es veu el mar.

El Turó del Putxet, al barri del Putxet i el Farró, ofereix una panoràmica de 360 graus de Barcelona, és a dir, que es pot contemplar el Tibidabo i la Serra de Collserola, la creueta del Coll, el front marítim, Montjuïc i la plana del Llobregat. També s'hi pot accedir des dels jardins del carrer Manacor i seguir els senders que surten de la placeta d'accés.