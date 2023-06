7 racons sorprenents de la província de Barcelona

La província de Barcelona és una font de tresors naturals i patrimonials. Més enllà dels destins turístics més comuns, aquesta zona del territori català compta amb nombrosos racons que fascinen els visitants que s'aventuren a explorar-los.

A continuació, us proposem un llistat de set indrets sorprenents que sempre val la pena conèixer o visitar de nou per redescobrir aspectes diferents. Som-hi!



Els Jardins de Mossèn Costa i Llobera de Barcelona

Si arranquem per la capital catalana, els Jardins de Mossèn Costa i Llobera constitueixen un espai natural encantador des d'on es pot observar una panoràmica privilegiada de la costa i del port barceloní. Situats a la muntanya de Montjuïc, ofereixen una àmplia col·lecció de cactus originaris del sud i del centre d'Amèrica, espectaculars plantes suculentes —que poden superar els 5 metres d'alçada— i espècies pròpies del clima mediterrani.

L'indret va ser inaugurat l'any 1970, ocupa 3,16 hectàrees d'extensió i trasllada al visitant a un escenari amb alguns dels exemplars més exòtics del món i espècies que es poden trobar en zones desèrtiques, tropicals i també d'alta muntanya. Si voleu aprofitar l'excursió, podeu acostar-vos als Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer, també a Montjuïc, que compten amb una bassa de nenúfars.

El bosc màgic de La Roca del Vallès

Si teniu ganes d'organitzar un pla diferent amb la família, el bosc màgic de La Roca del Vallès —també anomenat el bosc encantat d'Òrrius— és la proposta ideal. Enmig de la vegetació descobrireu tres figures de pedra amb la forma d'un elefant, un indi i un petit moai, similar a les característiques estàtues de l'Illa de Pasqua.

El rostre de l'indi i el moai es troben en bandes oposades d'una mateixa roca. Es desconeix qui va tallar aquestes figures i perquè ho va fer, però hi ha una pila de misteris i llegendes que envolten el bosc. Malgrat que aquest sigui el principal atractiu de l'indret, a la vora hi ha una ruta prehistòrica que passa per altres jaciments, coves i dolmens.

Elefant de pedra al bosc de La Roca del Vallès. — Wikiloc

La Bauma de l'Espluga

A només 10 minuts caminant del municipi de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès, s'amaga la Bauma de l'Espluga, una cova natural cisellada per un torrent que cau des de dalt. Si us hi acosteu en època de pluges, veureu com la cortina d'aigua tanca la cova i forma un gorg que arrodoneix el paisatge.

Aquest indret s'ha utilitzat des del paleolític per aixoplugar-se del temps, descansar o guardar-hi el bestiar. L'accés és senzill i la ruta, ben indicada i planera, és ideal per fer-la amb nens.

La Bauma de l'Espluga. — Conèixer Catalunya

El Delta del Llobregat

Moltes vegades no som conscients de les joies que tenim a casa nostra. El Delta del Llobregat és un indret que destaca per la seva biodiversitat, on es pot passejar per senders naturals, observar més de 350 espècies d'aus —moltes d'elles, migratòries— i, sobretot, fugir del bullici de la vida urbana sense marxar gaire lluny.

El Delta del Llobregat és un bon indret per observar aus migratòries

Aquest parc natural es troba a tocar de l'aeroport del Prat —la possible ampliació del qual pot afectar l'espai protegit—, al costat de camps de cultiu i de nuclis metropolitans importants. És el segon delta més gran de Catalunya i preserva un dels aiguamolls més importants del país. A més, s'hi poden trobar diversos ecosistemes que inclouen pinars litorals, dunes i platges verges.

El monestir budista del Garraf

Al municipi d'Olivella, al cor del parc natural del Garraf, hi trobareu el monasteri budista Sakya Tashi Ling. La comunitat de monjos va remodelar un edifici d'estil modernista, el Palau Novella, i el va convertir ara fa gairebé trenta anys en un espai de divulgació budista.

Actualment és un racó armoniós, on s'organitzen visites guiades, tallers de meditació, escapades i retirs espirituals que conviden a endinsar-se en aquesta filosofia oriental, a reflexionar i a desconnectar en un entorn mediterrani idíl·lic.

Monestir budista del Garraf. — Turisme Garraf

El conjunt monumental de Coaner

Dins el terme municipal de Sant Mateu de Bages es troba el conjunt monumental de Coaner, format per l'església de Sant Julià Coaner, la torre del castell i el Santuari de la Mare de Déu de Coaner. Tots tres elements són d'estil romànic llombard i s'integren en una vall majestuosa i molt tranquil·la.

Acostar-se fins aquesta part de la província de Barcelona permet fugir dels destins més turístics, evitar aglomeracions i gaudir del patrimoni i la geologia del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central.

Les Mines de Sal de Cardona

Situada a la comarca del Bages, la vila de Cardona compta amb dos elements que generen molt d'interès: el Castell de Cardona, considerada com una de les fortaleses medievals més rellevants de Catalunya, i el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, més conegut com les Mines de Sal de Cardona.

A través de visites guiades es pot descobrir com es duia a terme l'explotació de la sal, veure la maquinària que s'utilitzava, recórrer els passadissos subterranis de la mina ja inoperativa i admirar un fenomen natural que et transporta a un món aparentment congelat. La galeria més espectacular rep el nom de Capella Sixtina i està repleta d'estalagmites i estalactites blanques que generen un ambient únic.