7 miradors per descobrir la bellesa natural de Catalunya amb vista d'ocell

A Catalunya hi ha una gran quantitat de miradors que ofereixen vistes espectaculars. Des de les muntanyes fins al mar, cada un té el seu propi encant. Si tens ganes de desconnectar aquest cap de setmana i envoltar-te de naturalesa, et convidem a fer una visita a alguna de les set localitzacions que hem seleccionat.

Mirador del Gresolet (Berguedà)

Ubicat a la falda del Pedraforca, dins el parc natural del Cadí-Moixeró, el mirador del Gresolet ofereix una vista magnífica d'una de les muntanyes més icòniques de l'alpinisme català. És possible acostar-s'hi amb cotxe i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.



També es considera un destí popular pels amants del senderisme i l'escalada, ja que hi ha diverses rutes que parteixen des del mirador. Una de les més conegudes és la que condueix fins al cim del Comabona, que s'eleva fins als 2.550 metres. Pujar fins allà és sinònim de fer-se petit i deixar omplir els pulmons d'aire pur.

Far de Sant Sebastià (Baix Empordà)

Si t'agrada més el mar que la muntanya, et recomanem que visitis el Far de Sant Sebastià, situat a dalt de tot d'un penya-segat de 170 metres en un racó màgic de la Costa Brava. Un bon moment per pujar-hi és al capvespre, ja que, en la mateixa localització, hi trobaràs un restaurant on podràs sopar o fer un beure mentre el sol s'amaga a l'horitzó.



Ben a prop, també pots descobrir el Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda: un poblat iber que conserva ruïnes històriques de fa més de 2.600 anys.

El Morro de l'Abella (Osona)

Aquest és, probablement, un dels indrets més excepcionals de Catalunya. El mirador del Morro de l'Abella es troba a la localitat de Tavertet i ofereix una panoràmica única del Pantà de Sau. Des de l'aparcament més proper, situat a uns 15 – 20 minuts a peu, s'arriba al destí a través de camins que es bifurquen i s'endinsen en el bosc. La ruta és senzilla, però el darrer tram és més rocós i caldrà que et mantinguis alerta per no fer un pas en fals.



Actualment, a causa de la gran afluència de persones que volen visitar el Morro de l'Abella, l'aforament és limitat i s'hi han establert unes normes per preservar la bellesa de l'entorn i protegir tant els excursionistes com els animals que corren per la zona.

Mirador de la Bassa de les Olles (Baix Ebre)

La Bassa de les Olles és la llacuna més petita del parc natural del Delta de l'Ebre. Se situa al sud de l'Ampolla, es considera una de les primeres desembocadures del riu i compta amb quatre ubicacions clau per observar l'entorn idíl·lic. De fàcil accés i habilitat per persones amb mobilitat reduïda, el mirador principal ofereix una vista completa de 360 graus.



Per acabar de completar la jornada, et convidem a realitzar altres activitats familiars per la zona, com observar la flora i les aus autòctones, fer rutes de senderisme o amb bicicleta o, fins i tot, fer una volta amb caiac.

Mirador de Siurana (Priorat)

Aquest és un dels indrets més pintorescs i emblemàtics de la província de Tarragona. Siurana és un poble medieval amb un mirador de pel·lícula, que s'eleva a més de 700 metres d'altura. Des d'allà podràs admirar l'església romànica de Santa Maria i el paisatge circumdant, que inclou la serra del Montsant i el pantà de Siurana.



El nucli antic del poble és petit i encantador, ideal per passar un matí tranquil, descobrir cadascun dels carrerons i fer fotografies a les encantadores casetes de pedra.

Mirador de la Creu del Codó (Solsonès)

Pujar al mirador de la Creu del Codó és el més similar a batre les ales i enlairar-se com un ocell. Situada a més de 1.500 metres, aquesta localització ofereix vistes a muntanyes emblemàtiques com el Montseny o Montserrat i al majestuós embassament de la Llosa del Cavall.



Si et desplaces fins al Solsonès, també pots aprofitar per visitar el poble de Sant Llorenç de Morunys o el Santuari de la Mare de Déu de Lord, declarat bé cultural d'interès nacional.

Mirador d'Horta (Barcelona)

Situat a la carretera que connecta el barri d'Horta amb Cerdanyola del Vallès, dins el parc natural de Collserola, aquest mirador brinda l'oportunitat d'admirar l'skyline de la ciutat comtal des d'una altra perspectiva. Es considera un lloc molt especial i romàntic, ideal per fugir del rebombori urbà sense marxar gaire lluny. La forma més habitual d'arribar-hi és amb cotxe, ja que hi ha un aparcament gratuït a escassos 10 minuts caminant.