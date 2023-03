Quins plans tens aquest cap de setmana? 6 activitats per fer a les portes de Setmana Santa 

Arriba una de les festivitats més esperades de l'any: Setmana Santa, i no precisament per la tradició religiosa. La majoria aprofiten aquests dies de festa per fer alguna escapada amb la família o amb els amics. Abans que entrem de ple a la Setmana Santa, però, hem revisat les agendes culturals de municipis i ciutats d'arreu del país i hem fet una tria de les principals activitats que podeu fer aquest divendres, dissabte i diumenge.

Mercats, festes, concerts, fires artesanes, festivals de cinema... Us deixem un seguit de propostes per desconnectar aquests dies.

El Còmic Barcelona 2023

Ets un amant del còmic? Durant tres dies, des d'aquest divendres i fins al diumenge, la Fira de Barcelona acollirà la 41a edició del Saló del Còmic amb activitats, estands i exposicions relacionades amb l'univers del còmic. Hi haurà tallers per a nens de 5 a 12 anys i la majoria d'assistents aniran disfrassats dels seus disfressats preferits.

També hi haurà convidats especials, com Daniel Torres, guanyador del Gran Premi del Còmic 2022 i que tindrà una mostra sobre la seva vida professional, amb material inèdit, com esborranys dels seus dibuixos o quaderns que utilitzava per a les primeres idees dels seus personatges. També hi haurà el cineasta Álex de la Iglesia, que presentarà el teaser de la segona temporada de Treinta Monedas (HBO).



Mercat del Ram a Vic

Un any més, Vic (Osona) acull el Mercat del Ram, un punt de trobada pel sector agroramader amb múltiples propostes lúdiques i comercials. Hi trobareu exhibicions i concursos ramaders, productes agrícoles, activitats esportives, culturals i comercials, exhibicions, una quarantena de parades de productes agroalimentaris i un ampli espai destinat a la gastronomia. A més, el dissabte els Gegants i el Bestiari de Vic faran la cercavila pels carrers de la ciutat de Vic. Comença aquest divendres i acaba el diumenge.

Enguany, el mercat recupera la Rambla del Passeig i la plaça del Carbó, després del canvi d'ubicació al parc Jaume Balmes en les dues edicions anteriors, on s'hi instal·larà l'espai Terra i Cuina, amb activitats gastronòmiques, mostra de cerveses artesanes, espectacles infantils, música i la mostra multisectorial. Una de les novetats rellevants de l'edició d'enguany és la renovació de La Casa de Pagès, que ocuparà tot el Recinte Firal El Sucre, amb diverses activitats, tallers i exposicions dirigides al públic familiar.



Fira de la cervesa artesana d'Olot

Si t'agrada la cervesa, aquest dissabte arriba la 5a edició de la fira de la cervesa artesana d'Olot. La jornada tindrà lloc al Pavelló Firal d'Olot i l'obertura serà a les 10:00 hores amb la diada castellera de Xerrics i Esperxats. Durant el dia, hi ha programades més activitats, com un tast musical amb Manelic de Pera, un dinar popular o un ball de gegants.

La festa conclourà amb un concert de versions amb Banda Neon i el DJ Àngel i Dimoni.



D’A Film Festival Barcelona 2023

Aquest cap de setmana és l'últim del D'A Film Festival Barcelona 2023. Tan dissabte com diumenge, a les 20:00 hores i 18:30 hores, respectivament, emeten 20.000 especies de abejas, el debut d'Estibaliz Urresola Solaguren. La protagonista del film, Sofía Oteró, va guanyar l'Os de Plata a la millor interpretació.

Ambientada al País Basc, 20.000 espècies d'abelles és un relat realista, delicat i emotiu de la infància duna nena trans de vuit anys i del procés dassimilació del seu entorn familiar.



Acte d'obertura de l'Any Vallverdú a l'Espluga de Francolí

Aquest dissabte, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) tindrà lloc l'acte d'obertura de l'Any Josep Vallverdú, on l'escriptor Josep Vallverdú i Carme Vidal Huguet, comissària de l'Any Vallverdú, presentaran el llibre El vuitè nan.

Aquest 2023 se celebra l'Any Josep Vallverdú per commemorar i homenatjar l'escriptor en el marc del centenari del seu naixement. El prolífic escriptor va néixer a Lleida el 1923, però va residir durant vint-i-set anys a l'Espluga de Francolí, poble del qual n'és fill adoptiu des del 2008.

Mercat de Palmes i Palmons a Vilafranca del Penedès

A pocs dies de Diumenge de Rams, Vilafranca del Penedès acull aquest dissabte el tradicional mercat de Palmes i Palmons per omplir tota la plaça Santa Maria de palmes i palmons matí i tarda.