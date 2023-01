L'Any Vallverdú començarà amb la presentació de l'últim poemari de l'escriptor lleidatà 'Atresorat silenci'

Lleida, Balaguer i també Barcelona seran els epicentres dels actes de l'Any Vallverdú, que commemora aquest 2023 el centenari de l'escriptor, traductor i docent lleidatà. Un Vallverdú (Lleida, 1923), que als 100 anys segueix escrivint i ha participat activament en el disseny de les activitats de la seva commemoració. Sense anar més lluny, l'autor presenta demà mateix a la capital de La Noguera el seu nou poemari, Atresorat silenci (Pagès Editors).

Al llarg del 2023, les tres ciutats acolliran dues exposicions itinerants sobre l'autor, noves edicions i reculls poètics, activitats a les biblioteques i jornades acadèmiques amb motiu de la commemoració del centenari de Josep Vallverdú.

Durant la presentació, l'autor s'ha descrit com un escriptor vocacional però alhora molt professional. "Que com es fan 100 o 200 llibres? Escrivint cada dia una mica. Jo he escrit a estones, però cada dia", ha asseverat fent balanç de la seva llarga i prolífica trajectòria com a autor de literatura juvenil i infantil, prosa, assaig i traduccions, més enllà de la seva tasca com a docent.

Vallverdú ha manifestat que no se sent un autor especialment popular, amb l'excepció del seu predicament dins de la literatura infantil i juvenil. "La crítica s'ha ocupat poc de mi", ha manifestat, quan se li ha preguntat per la vessant acadèmica que també té l'Any Vallverdú. "L'acadèmia? Sí, que s'hi posin", ha suggerit sense que semblés una reclamació.

Els actes més destacats de l'Any Vallverdú

L'Any Vallverdú comptarà amb desenes d'activitats, actes i iniciatives per "festejar" Josep Vallverdú i, sobretot, palesar la seva feina en favor de la literatura catalana i fer que la seva figura i obra no s'oblidin. Així ho han defensat la comissària de la commemoració i la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe.

Entre les moltes propostes hi ha dues exposicions itinerants. La primera,Vallverdú, horitzó, sobre la seva vida i obra, girarà per biblioteques a partir de l'abril. La segona, Geografies Vallverdú, presentarà tota la producció bibliogràfica de l'autor, a partir del fons que està dipositat a la Biblioteca de la Universitat de Lleida, es veurà primer a Lleida, després al palau Robert de Barcelona, i més endavant visitarà Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Pel dia mundial de la poesia es publicarà Aragalls (Pagès Editors) i a la tardor es publicarà amb la mateixa editorial la Poesia complerta. En prosa i assaig veuran la llum les memòries La llengua i jo, amb pròleg de Josep Lluís Carod-Rovira, per Sant Jordi; i una nova edició de Proses de Ponent (Editorial Fonoll). D'altra banda, Vallverdú va publicar l'any passat el llibre de literatura juvenil El vuitè nan (La Galera).

L'acte inaugural de l'Any Vallverdú se celebrarà a Lleida el dia 5 de febrer, a l'Auditori Enric Granados. Al juliol la Generalitat acollirà i organitzarà l'acte central de l'any, mentre que la cloenda serà a Balaguer, ciutat de residència de l'escriptor.