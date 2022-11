El Club Voleibol Esplugues denuncia insults masclistes contra les jugadores de l'equip femení juvenil durant un partit 

"Quan us poseu així em venen ganes de ficar-vos-la", "quines cuixes!", "quan us ajupiu m'entren ganes de...". Són alguns dels comentaris masclistes que van haver de suportar les jugadores i l'entrenadora de l'equip femení juvenil del Club Voleibol Esplugues durant un partit el diumenge passat. El club ja ha emprès accions legals contra els autors dels insults sexistes i ha habilitat un servei d'atenció psicològica per a les joves que van patir l'agressió.

En un comunicat, el Club Voleibol Esplugues explica que, durant la disputa del partit contra l'Associació Esportiva Sàndor de Cornellà, els jugadors de l'equip juvenil de l'A.E. Vallirana de futbol sala, que disputaven un partit a continuació al mateix espai, van "increpar, assetjar i vexar sexualment" les jugadores de l'equip espluguenc, noies d'entre 14 i 17 anys, amb improperis i comentaris sexistes i masclistes.

En un altre comunicat, l'Ajuntament d’Esplugues ha condemnat els fets i s'ha posat a disposició del club en tot allò que requereixi. "Hem d'erradicar de les instal·lacions municipals i de les entitats esportives aquests comportaments inacceptables", ha assenyalat el consistori.