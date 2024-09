El Col·lectiu 1-O també presenta candidatura al congrés d'ERC per liderar el partit

El Col·lectiu 1-O, corrent crític intern d'ERC, també presentarà candidatura al congrés que celebrarà el partit el 30 de novembre. D'aquesta manera, ja hi ha quatre llistes. En una nota als mitjans, el Col·lectiu 1-O confirma que vol liderar la formació, sota la llista "Recuperem ERC. La independència des de les bases".

El corrent intern reclama una renovació, critica l'acord de la direcció -comandada per la secretària general, Marta Rovira- amb el PSC per investir el president del Govern, Salvador Illa, i aposta per "recuperar l'ERC de sempre". En aquest sentit, insta el 44% de la militància que va votar "no" a l'acord a unir-se a aquesta candidatura. L'assemblea del Col·lectiu ha acordat aquest diumenge proposar Xavier Martínez com a president i Àngel Ruiz com a secretari general.

Justament aquest divendres al vespre es va conèixer la candidatura Foc Nou, impulsada per l'exconseller Alfred Bosch, l'exdiputat al Parlament Jordi Orobitg, el regidor de Sabadell Gabriel Fernández o la consellera nacional d'Esquerra Helena Solà, que també defensa que és una opció de "regeneració", que vol fer "un cop timó" i advoca per "no pactar sistemàticament amb l'espanyolisme".

Fins a l'aparició de Foc Nou i Recuperem ERC es coneixien les dues candidatures teòricament favorites. Són Nova Esquerra Nacional, la llista de l'entorn de Marta Rovira i que compta amb noms com Teresa Jordà, Alba Camps o l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; i Militància Decidim, la candidatura d'Oriol Junqueras, que té el suport de l'eurodiputada Diana Riba i l'exconseller Raül Romeva, entre d'altres. A banda de la seva etapa al Govern (2018-2020),