Col·lectius LGTBI veuen "alarmant" l'augment de la LGTBIfòbia a Catalunya

Els col·lectius LGTBI consideren "alarmant" l'augment de les agressions LGTBIfòbiques a Catalunya, on l'Observatori contra l'Homofòbia ha registrat 120 incidents d'aquest tipus en el que portem d'any. Davant l'augment de casos, l'entitat exigeix l'aprovació "immediata" del reglament del règim sancionador de la Llei 11/2014 contra aquest tipus d'agressions i el cessament dels responsables de les "inexistents polítiques" LGTBI a Catalunya i demanen apostar per mecanismes "especialitzats, específics i permanents" i no augmentar despesa en "propaganda institucional".

Els Mossos han detingut 22 persones acusades de cometre agressions en grup a Sitges, almenys una amb motivacions homòfobes

L'última de les agressions la van donar a conèixer aquest dimarts els Mossos d'Esquadra, que han detingut 22 joves, quatre d'ells menors d'edat i els altres d'entre 18 i 22 anys, acusats de cometre agressions indiscriminades en grup, almenys una d'elles amb motivacions homòfobes, a la via pública a Sitges. Segons la policia catalana, deu dels detinguts han estat denunciats per un delicte d'odi per l'agressió homòfoba a dues de les cinc suposades víctimes.

Augmenten al carrer i en xarxes socials

"Hi ha un increment constant en tot el territori, amb especial impacte en la via pública i xarxes socials, i amb un preocupant increment en l'entorn veïnal de les persones LGTBI", ha manifestat a Efe el president de l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, Eugeni Rodríguez.



"Fets com l'agressió de L'Hospitalet són un clar exemple de la immensa vulnerabilitat que sofrim en un context especialment sensible com és el de l'habitatge", explica Rodríguez, referint-se al cas de l'home gai de 48 anys que va ser insultat i agredit per la seva orientació sexual dissabte passat a L'Hospitalet de Llobregat per un veí del barri quan estava arribant al seu domicili.

"Sens dubte, l'alarma cap a les agressions LGTBIfòbiques ha estat la terrible violència viscuda a Sitges el passat 23 de juliol amb un episodi d'extrema violència en la via pública que de cap manera es pot tolerar. Ens produeix moltíssima indignació i falta de garantia dels nostres drets i llibertats per part del Govern de la Generalitat", afegeix Rodríguez. Per aquest increment de casos, el president del OCH ha exigit l'aprovació "immediata" del Reglament del Règim Sancionador de la llei 11/2014 i "el cessament dels responsables de les inexistents polítiques LGTBI a Catalunya".



Compareixença de El Homrani al Parlament

Els grups parlamentaris del PSC-Units, CatECP i la CUP han formalitzat aquest dimecres una petició conjunta perquè el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, comparegui a la Comissió d'Igualtat de les Persones de la cambra catalana arran de l'augment d'agressions contra el col·lectiu LGTBI. Després de l'informe de l'OCH, els tres grups volen que El Homrani doni explicacions al Parlament. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ja havia avançat a Twitter que ho demanarien i, com els comuns i els cupaires, també ha exigit que s'aprovi el règim sancionador de la llei de drets LGTBI del 2014.