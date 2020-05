Un 33% de les discriminacions a Barcelona són per racisme i un 25%, per LGTBIfòbia

Un terç dels casos de discriminació a Barcelona són per racisme, i una quarta part, per LGTBIfòbia. Així ho recull el darrer Informe de l’Observatori de les Discriminacions a la ciutat, que recopila dades del 2019. En total, s'han registrat 411 casos, davant dels 265 registrats el 2018, en gran part per la incorporació de més entitats que reporten casos. El racisme i la LGTBIfòbia se situen com a motius de discriminació en més de la meitat, seguides de les discriminacions per motiu de discapacitat, raó lingüística i motius socioeconòmics i de salut. Dels 411 casos de discriminació reportats, 61 van acabar en denúncia, més d’un 72% d'elles penals.

Dels 411 casos reportats, 61 van ser denunciats

Les persones particulars han estat el principal agent discriminador en les situacions motivades per LGTBIfòbia, racisme i xenofòbia, que també és la motivació principal en el cas dels cossos de seguretat. L’Administració pública, en canvi, és qui més discriminacions ha exercit en els àmbits de salut i discapacitat.



El racisme és la principal causa de discriminació a Barcelona i afecta més en persones que s’identifiquen com a magrebines o àrabs, amb 43 casos registrats. Les situacions de discriminació cap a persones negres i llatines sumen 26 i 20 casos, respectivament. Una pràctica discriminatòria que s’ha continuat produint a la ciutat, directament vinculada al racisme i la xenofòbia, són les detencions i parades policials per perfil ètnic, que han afectat persones racialitzades, migrades i persones d’ètnia gitana, principalment.

La discriminació per racisme afecta en major mesura a persones que s'identifiquen com a magrebines o àrabs

Segons les dades recollides durant el 2019, l'homofòbia ha estat la principal motivació discriminatòria dins el conjunt de la LGTBIfòbia, o en tot cas la que més s’ha reportat, amb 60 casos; en segon hi ha la transfòbia, que s'ha donat en 23 situacions. També hi ha 15 casos de lesbofòbia, i en 14 situacions la discriminació ha estat dirigida cap al col·lectiu LGTBI en general. Una de les situacions que més preocupa en aquest àmbit són les agressions físiques cap a persones LGTBI.

Ciutat Vella, el districte amb més casos

El districte on es continuen registrant més casos de discriminació és Ciutat Vella (19%), seguit de l’Eixample (11,4%) i de Sants-Montjuïc (10,9%), que recullen pràcticament el mateix número de casos, 47 i 45, respectivament. En relació al 2018, es pot veure com Sants-Montjuïc ha gairebé duplicat el número de registres i Gràcia, Nou Barris i Sant Martí han reduït el número de casos.