Els delictes d'odi contra persones LGTBI es tripliquen en cinc anys

Els delictes d'odi en l'àmbit LGTBI+ s'han triplicat en cinc anys, passant de 38 el 2014 a 119 el 2019. L'augment entre el 2018 i l'any passat va ser del 58% (de 75 a 119). Els Mossos d'Esquadra investiguen 35 denúncies per agressions, amenaces i lesions amb motivacions homòfobes durant el primer trimestre d'aquest any, i han realitzat 16 detencions a presumptes autors de fets delictius per raó de l'orientació sexual i afectiva, identitat o expressió de gènere de les víctimes. Quatre són menors.



Durant el 2019, el 85 % de les agressions es van registrar a la demarcació de Barcelona (amb 95 fets) seguit de les demarcacions de Tarragona (11) Girona (6) i Lleida (5). Pel que fa a les persones agredides, 151 van denunciar haver estat víctimes de delictes d'odi en l'àmbit LGBTI+ durant el 2019, i en el primer trimestre d'aquest 2020 el nombre de víctimes és de 46. Els delictes principals que es produeixen en aquest àmbit són contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, lesions, agressions, amenaces i assetjament.

"És molt important que la denúncia ho reculli tot"

Jordi Pedret, caporal de la Unitat Regional de Proximitat i d'Atenció al Ciutadà (URPAC) de la regió policial Camp de Tarragona, subratlla la importància de denunciar aquesta mena de casos. El caporal apunta que solen produir-se en tota mena d'àmbits -laboral, familiar, cercles d'amistats i, fins i tot, a la comunitat educativa- i presenten casuístiques variades. "Parlem d'agressions violentes, agressions verbals, insults, xantatges, amenaces o qualsevol tipus de denegació d'auxili", indica en una entrevista amb l'ACN.



Com passa en altres situacions, les persones agredides sempre tenen una certa reticència a denunciar "per por al que diran o d'entrar en el sistema judicial". "Aquests fets, però, són de prou importància com perquè segui sempre necessari presentar la corresponent denúncia", demana. A més, els Mossos recomanen que, quan es denunciï, s'aporti "el màxim nombre de dades, els insults i les paraules que s'han dit" i, si s'ha patit una agressió física, que s'acudeixi a un centre sanitari per fer-se un reconeixement mèdic. "És molt important que la denúncia ho reculli tot i, si n'hi ha hagut, poder comptar amb testimonis", afegeix Pedret.



Els Mossos destaquen que en alguns casos es pot aconseguir, fins i tot, una ordre d'allunyament de l'agressor, de la qual se'n fa un acompanyament i un seguiment. "Animem a denunciar aquests fets. Només cal anar a una comissaria dels Mossos d'Esquadra, que estan obertes 24 hores els 365 dies de l'any", insisteix.