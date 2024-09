Colau protagonitza el desè aniversari de Barcelona en Comú: "Estic convençuda que tornarem a guanyar l'alcaldia el 2027"

Sota el títol "10 anys d'una victòria que ho va canviar tot", Barcelona en Comú ha celebrat aquest dissabte una festa amb motiu del seu desè aniversari a la Nau Bostik de Barcelona. L'exalcaldessa Ada Colau s'ha mostrat convençuda de vèncer les properes eleccions municipals i ha repassat les victòries d'un moviment ciutadà que, ha dit, va néixer per "guanyar" i "transformar radicalment la ciutat després de diversos anys de deriva neoliberal".



Colau ha pujat a l'escenari amb el suport d'un públic eufòric, després d'una llarga ovació i en un ambient festiu, emotiu i reivindicatiu a parts iguals. Durant el seu discurs ha esmentat tot un seguit de paraules clau que han marcat una dècada de "lluita molt ambiciosa". "Confluència", "generositat", "valentia", "intel·ligència col·lectiva", "participació" i "capacitat d'innovació". Tots aquests valors, ha dit, van forjar una comunitat que estava "farta" de ser espectadora i que va fer un pas endavant el 26 de juny de 2014 per dur a terme "polítiques amb i per a la gent".

L'exalcaldessa ha admès que al llarg de les seves dues legislatures van viure un període "molt convuls", però que van complir amb el seu programa i que van aconseguir "canviar l'agenda" de Barcelona. L'orgull s'ha reflectit en les seves paraules, així com la voluntat de seguir treballant per erigir-se vencedora en les properes eleccions municipals i construir un futur per als veïns: "Estic convençudíssima que tornarem a guanyar l'alcaldia el 2027".

De fet, Colau va confirmar aquest dilluns que deixarà l'Ajuntament de Barcelona a l'octubre per vincular-se a la fundació dels Comuns amb l'objectiu de teixir aliances internacionals i repensar l'estratègia de les esquerres. "Hem de ser més que mai una formació municipalista, però hem de ser capaços d'articular el màxim d'aliances a nivell català, estatal i europeu perquè l'extrema dreta està molt ben organitzada", ha apuntat aquest dissabte. Colau també va anunciar que no continuaria com a coordinadora de Catalunya en Comú, càrrec que comparteix amb Jéssica Albiach i Candela López.

Enteresa davant de les campanyes de desprestigi

Colau ha recordat que va ser objectiu de múltiples campanyes de desprestigi i ha denunciat la doble vara amb els atacs a la dona del president Sánchez, Begoña Gómez. "Si diuen fake news sobre Pedro Sánchez es genera un escàndol, però si ens ho fan a nosaltres entra dins de la normalitat", ha criticat.

En aquesta línia, l'exalcaldessa ha lamentat que sobre ells "es pot dir qualsevol cosa perquè a ningú li passa factura". Tot i això, ha reivindicat l'enteresa de Barcelona en Comú i ha remarcat la seva "valentia" per fer polítiques públiques com les superilles o les millores en l'habitatge.

La capacitat d'innovació, en l'ADN de Barcelona en Comú

Barcelona en Comú va néixer el 26 de juny de 2014, quan 1.800 persones van assistir a la primera presentació del moviment ciutadà Guanyem Barcelona, la llavor de l'actual partit. Aquell dia, a l'escola Collaso i Gil del Raval va arrencar un projecte "innovador" que es va fixar com a objectiu "situar la ciutadania al centre de la política" i "debatre amb els veïns per millorar la qualitat de vida als barris".

Colau ha remarcat que la "capacitat d'innovació" ha de seguir en l'ADN de Barcelona en Comú. "És molt important revisar com vam sorgir i veure que les paraules clau que ens van conformar segueixen més vigents que mai", ha conclòs.