Colau registra al Congrés les esmenes de Barcelona a la llei d'habitatge i reclama a Sánchez que la faci "efectiva"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha registrat al Congrés les esmenes de l'Ajuntament de la capital catalana a la llei estatal d'habitatge. En una atenció als mitjans aquest dilluns a la tarda a la cambra baixa, Colau ha argumentat que el redactat inicial de la norma "no és acceptable" perquè "manca de detall" i ha avisat que si s'aprovés així la llei "no seria efectiva". Per això, Colau planteja més de 30 modificacions a la norma, que està en plena tramitació al Congrés.

L'alcaldessa de Barcelona ha interpel·lat directament al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i li ha demanat que "compleixi" el compromís que va adquirir de fer "una regulació dels lloguers efectiva". "Avui aquesta llei no ho garanteix", ha insistit Colau.

"Barcelona està avui aquí perquè som la ciutat més afectada" i perquè "som l'administració que en els últims anys ha fet més política pel dret a l'habitatge"

"Barcelona està avui aquí perquè som la ciutat més afectada" i perquè "som l'administració que en els últims anys ha fet més política pel dret a l'habitatge", ha justificat la batllessa, que ha afirmat que és "fonamental" que aquesta norma sigui "la bona i la definitiva".



"Farem tot, absolutament tot el que estigui en les nostres mans per fer que el redactat final sigui efectiu com també demanen els moviments socials", ha dit Colau, que ha remarcat que és una "cosa inèdita" que com a Ajuntament es presentin esmenes al Congrés a una llei estatal.

Més de 30 esmenes

Colau ha explicat que les més de 30 esmenes parteixen "de l'experiència i la pràctica" exercida a Barcelona i n'ha destacat quatre punts principals. En primer lloc, l'alcaldessa ha dit que la regulació dels lloguers "com a mínim ha de partir de l'experiència catalana", que ha aconseguit contenir preus i fins i tot en alguns casos abaixar-los.



El Tribunal Constitucional (TC) va tombar recentment la norma aprovada al Parlament que limitava el preu dels lloguers. La regidora d'habitatge de Barcelona, Lucía Martín, ha defensat que la norma estatal hauria de "replicar" aspectes de la llei catalana. En aquest sentit, Martín ha dit que cal que la limitació de preus del lloguer s'apliqui a tots els propietaris i no només als grans tenidors.

La regidora també ha criticat que la llei estatal fixi un termini de 18 mesos des de la seva aprovació fins a l'aplicació de la regulació de preus i ha alertat que vincular les pujades a l'IPC en àrees tensionades "queda fora de context tenint en compte la situació actual".



Un altre punt que aborden les esmenes és que s'obligui els grans propietaris en els casos de desnonaments a llars vulnerables a oferir un lloguer social i a establir mediació per als casos vinculats a petits propietaris. Colau també ha explicat que les esmenes aborden la qüestió de la fiscalitat.

Concretament, l'alcaldessa ha dit que "ha d'afavorir a qui ho vol fer bé i penalitzar a qui vol especular". D'aquesta manera, Colau denuncia que "no pot ser" que els "grans especuladors" tinguin "catifes vermelles" i "pràcticament no paguin impostos" mentre que "els bons empresaris, les cooperatives o el tercer sector" en paguin "un munt".



Com a quart eix de les esmenes, Colau ha destacat el finançament a les polítiques d'habitatge. Barcelona demana que almenys un 1% del PIB es destini a assegurar l'existència d'una oferta suficient i adequada d'habitatge a preus assequibles i fixa que s'haurà d'assolir aquest percentatge abans de 2023.

Iniciativa dels comuns

Les esmenes les ha registrat En Comú Podem al Congrés i Colau ha assegurat que ho fan amb "voluntat constructiva, però exigent". L'alcaldessa ha parlat d'aquestes esmenes prèviament a registrar-les amb les ministres de Drets Socials i de Transports, Ione Belarra i Raquel Sánchez. "Confiem que hi haurà una majoria progressista que es comprometi i estigui a l'altura i entri a negociar aquestes esmenes", ha dit.