Collboni paga una multa per circular amb bici per un carrer on està prohibit i compartir-ho a les xarxes



Entitats ciclistes i veïnals han criticat l'alcalde de Barcelona per publicar un vídeo on se'l veia circulant amb bicicleta pel carrer Avinyó, on fa uns mesos el consistori va prohibir circular-hi amb aquest vehicle. Arran de la polèmica, la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, assegura que l'Ajuntament tenia previst retirar la prohibició