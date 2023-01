La collita de la DO Empordà baixa un 8% respecte a la darrera dècada i un 4% respecte al 2021

La collita de la DO Empordà ha disminuït gairebé un 8% respecte a la mitjana de la darrera dècada. Concretament, la collita ha perdut mig milió de quilos en deu anys, passant dels 8,6 tones de raïm el 2010 a 7,9 tones el 2022. El decreixement, però, no ha estat progressiu sinó que ha patit fortes davallades d'un any a l'altre. Sense anar més lluny, el 2021 es va recollir 8,3 tones de raïm, el que suposa que en un any es van perdre 400.000 quilos, un descens del 4%.

Aquesta caiguda de la producció ha estat majoritàriament per la sequera, que ha provocat estrès hídric als ceps, i també les destrosses d'animals salvatges com senglars i cabirols que es colen als terrenys de cultiu. Aquestes condicions adverses han provocat que els grans de raïms hagin estat més petits de l'habitual, tot i que des del sector se li troba un costat positiu a aquest fenomen.

I és que al ser "els grans petits i més concentrats", el raïm que s'ha recol·lectat en l'última collita és de "molt bona qualitat", segons apunta el president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà, Antoni Roig.

Tot i això, i perquè no empitjorin les condicions de la verema en els propers anys, des de la DO Empordà s'està fent una "aposta decidida" per augmentar la superfície de ceps tradicionals de la zona, com és el cas de la garnatxa, que a més suporta millor l'estrès hídric.

La garnatxa incrementa els nivells de producció

Per això, tot i que la producció general de raïm ha baixat aquest 2022, s'han collit més quilos de garnatxa. En concret, s'ha obtingut un 26,24% de garnatxa blanca, un 19,76% més de la varietat negra, un 5,91% més de la roja i un 5,45% més de garnatxa peluda. A més, també ha augmentat la producció de cabernet franc (28,04%) i de Gewürztraminer (48,39%). Tot això, respecte al 2021.

Amb aquest increment de varietats tradicionals, el 2022 s'ha tancat com una bona anyada, segons els vinicultors, que creuen que els vins que se'n puguin extreure seran "aromàtics, fresos i de molt bona qualitat". A més, si una cosa positiva té la sequera és que manté les vinyes tinguin un "bon estat sanitari", perquè evita l'aparició de fongs i malalties habituals a les plantes.

No obstant, cal tenir en compte que la producció de varietats negres a la DO Empordà ha caigut un 14,32% respecte a la mitjana de l'última dècada, i podria seguir baixant si el clima i les condicions són desfavorables. Pel que fa a les varietats blanques, en canvi, per les quals s'ha apostat fort, se n'han collit menys que l'any passat però un 10,93% més que l'última dècada.