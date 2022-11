Com explicar la guerra civil espanyola a la mainada? 

Shackleton Books publica La Guerra Civil espanyola, un llibre il·lustrat per explicar a nenes i nens aquest conflicte bèl·lic que ha determinat la història recent de l'Estat espanyol. Seguint la mateixa fórmula que en els dos volums anteriors, dedicats a l'antiga Grècia i Roma, un avi narra als seus dos nets la Guerra Civil.

Al llarg de les pàgines del llibre, els petits Carmen i Marco escolten atents les explicacions de l'avi, que amb molta cura, però sense obviar la magnitud dels fets, narra el conflicte que durant tres anys va enfrontar veïns, amics i familiars.

Recomanat a partir dels vuit anys, el llenguatge i l'enfocament s'ha adaptat als lectors més menuts, però el volum compta amb la col·laboració del professor Gutmaro Gómez Bravo, professor titular del Departament d'Història Moderna i Història Contemporània de la Universitat Complutense i director del Grup de Recerca Complutense de la Guerra Civil i el Franquisme.

Els textos són de l'escriptora italiana Sara Marconi, que ha publicat un munt de llibres per a infants i joves. I les il·lustracions pertanyen a Wuji House, un dels estudis d'il·lustració més prestigiosos especialitzats en la creació de continguts audiovisuals i editorials.

Dividit en quatre capítols, el llibre arrenca explicant els antecedents de la Guerra Civil, des de l'abril del 1931 fins al juliol del 1936; i segueix amb el cop d'estat del 1936, la guerra i la dictadura. Tot comença quan l'avi enxampa discutint als seus nets, i els diu que no hi ha res més lleig que discutir entre germans i que hi ha baralles que acaben d'una forma horrible, com la història real que està disposat a narrar-los. Si una cosa deixa clara el llibre és que la Guerra Civil va canviar-ho tot.

Aquesta col·lecció de Shackleton parteix de la frase del filòsof George Santayana que diu "aquells que no poden recordar el passat estan condemnats a repetir-lo". "I si mirem a l'estat espanyol, aquesta recomanació s'hauria d'aplicar sobretot a la Guerra Civil, que és sens dubte l'episodi més cruent i traumàtic de la nostra història. Si bé és cert que tant la Guerra Civil com la dictadura franquista han sigut objecte d'investigacions històriques i de ficcions, resulta sorprenent que s'hagi oblidat precisament entre aquells que més necessiten conèixer el que va passar, és a dir, les generacions més joves", argumenten des de l'editorial Shackleton.