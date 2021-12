Com la variant Òmicron està substituint la variant Delta

El nombre de casos ha explotat a l'Estat espanyol. Mai abans durant la pandèmia s'havien detectat tants casos. Afortunadament, el nombre d'hospitalitzats puja molt més lentament. Una de les característiques d'aquesta nova onada és la substitució de la variant Delta per la variant Òmicron. Estem veient la Teoria de l'Evolució de Darwin en directe.

Què té a veure aquesta onada de la pandèmia amb la Teoria de l'Evolució?



La Teoria de l'Evolució ens diu que els gens d'un organisme pateixen mutacions de vegades. I els organismes que més es reprodueixen són aquells les mutacions dels quals millor s'adapten a l'ambient. Això és exactament el que passa amb el virus: les diferents variants del virus es diferencien per les mutacions que tenen.



Les mutacions de la variant òmicron permeten al virus transmetre's més ràpid d'un humà a un altre i multiplicar-se més ràpid dins de les seves cèl·lules. Per això òmicron està substituint les altres variants que hi havia en circulació.



En què es diferencien Òmicron i Delta?



Es diferencien en les mutacions del codi genètic. Podem pensar el codi genètic del virus com una seqüència de 30.000 lletres, una mena de 'programa informàtic' que conté les instruccions per replicar-se.



Sovint el virus comet un 'error': en multiplicar-se canvia una lletra per una altra. Aquest canvi s'anomena mutació. La majoria de les mutacions no arriben enlloc, perquè produeixen virus que no es poden reproduir. Però, poques vegades, hi ha mutacions que fan al virus multiplicar-se millor. Aquí apareix una variant.



Al següent gràfic teniu representades algunes de les 30.000 lletres del virus. L'alçada de les barres representa les mutacions a cada lloc del codi genètic:

Les mutacions del virus.

Com podem distingir Òmicron de Delta?



Es mostra la mostra d'un pacient i al laboratori es llegeixen les 30.000 lletres del virus. Segons les lletres que ens trobem sabrem la variant del virus. Aquest procés, molt més laboriós que un test que només diu positiu o negatiu, s'anomena 'seqüenciació'.



Així va desplaçar la variant Òmicron a la variant Delta a Sud-àfrica



Sud-àfrica va ser el primer país on es va detectar la variant Òmicron a finals de novembre d'aquest any. Com que tenim dades de seqüenciació d'allà, podem veure com Òmicron va substituir Delta, que era la variant dominant fins aleshores.



Al següent gràfic podeu veure el percentatge de casos de cada variant segons ha evolucionat la pandèmia:

Els investigadors encara no saben si les mutacions de la nova soca la fan més transmissible o resistent a l'eficàcia de les vacunes.

Font: Covariantes.org



Des de l'octubre del 2020 fins a l'abril del 2021, gairebé tots els casos corresponien a la variant Beta (color vermell). Des de l'estiu del 2021 fins al novembre, la majoria dels casos corresponien a la variant Delta (color verd). En molt poques setmanes de novembre, la variant Òmicron (color morat) va substituir la Delta.



Està passant el mateix a Espanya?



Sí, per a Espanya també tenim dades de seqüenciació, encara que les últimes publicades pel Ministeri només arriben a la setmana que s'acabava el 12 de desembre. Tot i així podem veure com la variant Òmicron ja havia començat a menjar el terreny de Delta.

Òmicron a Espanya.

Font: Ministeri de Sanitat