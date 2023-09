Comença la segona fase de les obres de Via Laietana i es tallarà el sentit ascendent des de passeig Colom a partir de dissabte

A partir d'aquest cap de setmana es posa en marxa la segona fase de la transformació de la Via Laietana. L'alteració de la mobilitat comportarà que es talli el sentit ascendent del carrer des de passeig Colom durant 21 mesos. Les obres d'urbanització passaran a fer-se en el tram entre les places d'Antoni Maura i d'Idrissa Diallo.

L'inici de la segona fase coincideix amb els treballs de pavimentació que es duran a terme els dies 2 i 3, en el tram comprès entre les places d'Urquinaona i Antoni Maura. Suposaran afectacions viàries excepcionals durant aquest cap de setmana, amb talls també en sentit descendent, segons ha detallat l'Ajuntament de Barcelona.

En concret, el dissabte 2 es faran treballs de fressat que implicaran el tall total del sentit ascendent de la Via Laietana i la reducció a un sol carril de circulació en sentit descendent. El diumenge 3 tindran lloc els treballs d'aglomerat, amb un tall total de circulació a Via Laietana entre la plaça d'Urquinaona i la d'Antoni Maura, tant en sentit ascendent com descendent. A partir de la plaça d'Antoni Maura i fins a passeig Colom s'habilitarà un carril en sentit descendent.

Les tasques de pavimentació comportaran afectacions al servei de les línies de bus 47, V15 i V17. En sentit muntanya, els autobusos mantindran el desviament actual. En sentit mar no podran circular per la Via Laietana i seran desviats pel carrer de Trafalgar, passeig de Lluís Companys, passeig de Picasso i l'avinguda Marquès de l'Argentera. A partir del dia 2, el bus de barri 120 canviarà el seu itinerari i perdrà les parades de la Via Laietana, en sentit muntanya.

Després d'aquestes tasques de pavimentació, a partir del dilluns 4 quedaran implantades les restriccions de circulació definitives que ja es mantindran durant tota la segona fase de les obres de Via Laietana. Implicaran la transformació del tram situat entre la plaça d'Antoni Maura i el passeig Colom.

Configuració de la nova mobilitat durant la segona fase

Com hem comentat, durant aquests 21 mesos, a partir d'Antoni Maura fins a la plaça Urquinaona s'habilitarà un carril ascendent i el carril bici. Pel que fa a la baixada, hi haurà dos carrils descendents, un d'ells exclusiu de bus/bici, des de la plaça d'Urquinaona i fins a la plaça d'Antoni Maura i un únic carril descendent, entre la plaça d'Antoni Maura i el passeig de Colom. A partir del 4 de setembre, els busos circularan com fins ara: en sentit muntanya, desviats per l'itinerari alternatiu, i en sentit mar, per la Via Laietana.