Barcelona ofereix 27 solars a l'Incasòl per construir més de 1.700 habitatges públics

L'Ajuntament de Barcelona ha ofert 27 solars municipals a l'Incasòl per poder-hi construir 1.764 habitatges públics, segons xifres del consistori. D'aquests, 14 solars són de disponibilitat immediata, mentre que els 13 restants estarien disponibles al llarg del mandat, apunta la mateixa font.

L'anunci l'ha fet la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i l'ha concretat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. Tot plegat, després de la reunió entre el batlle de Barcelona i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, en el marc de la ronda de contactes del president amb els principals alcaldes del país. Tots dos han celebrat el pas "important" cap a la construcció d'habitatge públic protegit a Barcelona.

Segons fonts del consistori, aquesta construcció suposaria una inversió equivalent de 264,6 milions d'euros. D'aquests 27 solars, als 14 que estan disponibles a curt termini s'hi poden construir 811 pisos, mentre que als altres 13 en podrien ser 953.

"L'accés a l'habitatge és imprescindible", ha remarcat la consellera de la Presidència en la compareixença de premsa posterior a la trobada. "És una prioritat absoluta dels dos governs aixecar més habitatge públic a la ciutat", ha afegit.

Durant la conversa també s'ha acordat reprendre les trobades de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona. L'objectiu és "aprofundir en aquesta coordinació institucional amb l'objectiu del benestar, la prosperitat compartida i la lluita contra les desigualtats", ha dit Vilagrà.

La membre de l'executiu català ha subratllat que encara no està tancat l'ordre del dia d'una reunió que s'ha de celebrar el 20 d'octubre. Això no obstant, Collboni ha garantit que s'hi parlarà tant de transport públic com del compliment dels compromisos pressupostaris fins al moment.

L'alcalde també ha celebrat que el setembre s'incorporin a Barcelona 215 nous agents dels Mossos d'Esquadra, segons ha concretat el mateix conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Collboni ha volgut remarcar que era un compromís que s'havia adquirit amb la capital catalana i ha subratllat "l'esforç" que s'ha fet per "complir-lo i fer-lo tangible".



El president Aragonès i l'alcalde Collboni s'han reunit aquest dimecres al despatx del cap de l'executiu català, pocs minuts després de les 4 de la tarda. La trobada ha durat aproximadament una hora i 15 minuts.

Ronda de contactes amb alcaldes

La reunió ha estat la primera de la ronda de contactes d'Aragonès amb els principals alcaldes del país, dos mesos i mig després de la constitució dels ajuntaments. El president té previst reunir-se el dijous amb el batlle de Girona, Lluc Salellas, i a finals de la setmana vinent amb el paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, i amb l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.



Incorporar formacions al govern municipal

El batlle barceloní també s'ha referit a la situació del govern municipal i a la possibilitat d'incorporar-hi noves formacions, com els comuns o ERC. L'alcalde s'ha limitat a dir que són "un govern progressista" i que, per tant, aspiren a "articular una majoria progressista a l'Ajuntament perquè és el que majoritàriament els electors van votar".