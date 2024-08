Comencen les proves a les vies d'alta velocitat a La Sagrera perquè els trens hi passin abans d'acabar l'any

Adif ha iniciat aquesta setmana les proves a les vies d'alta velocitat de la futura estació de La Sagrera perquè els trens del corredor entre Barcelona i la frontera francesa passin pel seu interior per una de les vies abans de finalitzar l'any. A més, s'habilitaran quatre de les deu vies a la Zona de Tractament Tècnic de Trens (ZTTT), que de moment només estaran disponibles per estacionar els trens, però que ja serviran per descongestionar l'estació de Sants.

A partir del 2026 està previst que l'altra via entri en servei així com la totalitat de la ZTTT, en aquest cas destinada a la neteja i avituallament dels trens. Tot i això, l'estacio de La Sagrera de Barcelona encara no estarà oberta als viatgers, ja que resta per definir el projecte de l'arquitectura interior de l'equipament.

La zona destinada a l'alta velocitat està situada a la part superior de la futura estació, per sobre el vestíbul i de les andanes de Rodalies, localitzades a la part inferior i per on ja circulen trens de l'R1, l'R2 i l'R11, tot i que no s'hi aturen. Adif manté la previsió d'assolir la tercera gran fita abans d'acabar l'any: la construcció de l'estació i que els trens del corredor cap a Girona i França passin per l'interior i deixin de fer-ho a cel obert.

De moment només serà en una de les vies, la del costat mar. Així, fins que no hi hagi la del costat muntanya construïda, previsiblement el 2026, es mantindrà la circulació per via única entre Sants i Mollet per als trens d'alta velocitat que entren o surten de Barcelona des del nord. Un cop les dues vies passin per l'interior, també entraran en servei les deu de la ZTTT. Aquesta zona està situada en l'extrem més al nord i separada de les vuit andanes que donaran servei als viatgers.

Dues locomotores circulen en paral·lel per la futura estació de La Sagrera. — Lluís Sibils / ACN

Les proves a l'estació

Les proves que es van iniciar dilluns i s'allargaran fins aquest divendres consisteixen en el pas de fins a dues locomotores de més 110 tones i dos vagons amb 80 tones més de càrrega. Es tracta del primer cop que circulen vehicles ferroviaris pel tercer pis de l'estació. L'objectiu és confirmar mitjançant 217 punts de mesura d'alta precisió que l'estructura és estable i suporta el pas de la càrrega dels trens.

"És una prova per veure que realment l'estructura es comporta com volem, que té els desplaçaments que ha de tenir un cop la carreguem", ha detallat el cap de construcció, Alberto Alcañiz. Segons els responsables de l'obra, els nivells d'execució dels treballs contractats per a La Sagrera se situa al voltant d'un 70%. Quan els estiguin finalitzats, la denominada 'Estació d'Estacions' acollirà els serveis de l'alta velocitat, Rodalies, llarga i mitja distància, metro i els busos urbans i interurbans.

Descongestionar Sants

Alcañiz ha destacat que amb l'entrada en servei de quatre vies de la ZTTT es permetrà descongestionar una mica l'estació de Sants, actualment al límit després de la liberalització de l'alta velocitat i l'entrada de nous operadors. "Amb l'èxit de la liberalització, ara tenim moltíssims més trens", ha afegit. L'obra ferroviària ja estarà finalitzada el 2026 amb tota l'estructura que encara queda per executar completada i amb les deu vies de la ZTTT en marxa i ja complint la seva funció.