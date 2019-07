En Comú Podem dona per feta una “investidura fallida” de Sánchez, però li ofereix un acord programàtic

Si no hi ha un canvi imminent en les negociacions, En Comú Podem dona per fet que Pedro Sánchez no aconseguirà la reelecció com a president espanyol en el primer debat d’investidura, que s’ha de celebrar les properes setmanes. Tot i denunciar una actitud que veu “irresponsable” del Partit Socialista per encaminar-se cap a una “investidura fallida”, el grup que encapçala Jaume Asens ha plantejat aquest dilluns 25 mesures programàtiques per negociar un Govern de l’Estat “progressista i compromès amb la plurinacionalitat”. “Hem volgut deixar un marge de temps per donar la possibilitat que les converses s’encarrilin, però veient que el PSOE no ha tingut la voluntat de crear una taula de negociació i ha decidit anar a una investidura fallida, hem decidit estendre’ls la mà i mostrar la nostra predisposició a arribar a un acord”, ha assegurat en roda de premsa Asens.



Segons el portaveu d’En Comú Podem, són “mesures de mínims completament assumibles pel PSOE”, perquè “han estat al seu programa o en l’acord de pressupostos que vam fer en el seu moment”. L’exemple més evident que no són propostes de màxims es troba en la qüestió nacional, ja que En Comú Podem no hi incorpora la petició d’un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya, com si feia al seu programa per a les eleccions generals del 28 d’abril. En aquest àmbit, el document de la formació es limita a parlar del “blindatge de les competències previstes a l’Estatut de Catalunya”, d’avançar “en el reconeixement del caràcter plurilingüe de l’Estat”, amb l’aprovació d’una llei de llengües i el blindatge de l’escola catalana i el sistema d’immersió lingüística; i la “concreció d’una agenda de diàleg i de desjudicialització del conflicte”, que entre d’altres coses passaria per l’impuls d’una mesa de “diàleg multilateral”.



Segons Asens, Sánchez “té dues opcions: un govern de coalició progressista que respecti la plurinacionalitat i en la línia de reeditar les majories de la moció de censura, o buscar el suport de la dreta”. “I s’ha decantat per la segona”, ha assegurat, tot i que ha insistit que des de la formació “continuarem disposats a parlar quan el PSOE torni de la seva aventura fallida amb la dreta”. Malgrat tot, es mostra convençut que Sánchez “més d’hora que tard” haurà d’anar cap a la “constitució d’un govern de coalició progressista [que inclogui Podemos] que sigui proporcional a la força electoral de totes les formacions”.



Pel que fa a la resta de mesures, aborden qüestions com el feminisme, la justícia fiscal, el treball, la regeneració democràtica o el dret a l’habitatge, entre d’altres. A nivell més concret, el document presentat aquest dilluns inclou propostes com augmentar l’IRPF per a les rendes de més de 140.000 euros; aprovar una llei contra la LGTBIfòbia; derogar la reforma laboral; impulsar un operador energètic estatal, com el que ja s’ha creat a Barcelona; derogar els “aspectes més lesius de la Llei Mordassa i els delictes contra els sentiments religiosos i ofenses a la Corona”; la prohibició dels “privilegis” i la “impunitat” de la Monarquia; la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) o acabar amb els avantatges fiscals de les socimi.