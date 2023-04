L'incendi de Corbera d'Ebre segueix deixant al descobert restes de soldats de la Guerra Civil 

Gairebé un any després de l'incendi que va afectar el terme de Corbera d'Ebre (Terra Alta) segueixen apareixent restes òssies de combatents de la batalla de l'Ebre, en el marc de la Guerra Civil espanyola, entre els boscos cremats. Ho ha comprovat de primera mà Esteve Corbella, aficionat a la història i membre de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de la Fatarella, qui durant els últims dies ha localitzat nombrosos fragments d'ossos humans a la zona i ha comunicat la troballa als arqueòlegs de la Generalitat.

Corbella explica que no és un cas aïllat i reclama a l'administració que actuï per localitzar i traslladar les restes humanes de combatents sobre el terreny abans que els treballs de retirada de la fusta cremada, en marxa des de fa mesos, puguin danyar-los de forma irreversible. L'aficionat va topar fortuïtament amb les restes passejant per la zona afectada per l'incendi de mitjan juny de 2022. Durant aquest temps, ha senyalitzat i geolocalitzat les troballes perquè els tècnics de la Generalitat puguin localitzar-les i estudiar-les.

Corbella mostrant restes de l'incendi de Corbera d'Ebre. — Jordi Marsal / ACN

"M'ha dolgut molt trobar-me aquesta situació 85 anys després", ha lamentat. Explica que durant l'agost de 1938 i en plena batalla de l'Ebre, en aquest punt proper a la punta del Cucut, la brigada Garibaldi, formada principalment per italians, va oposar una forta resistència a les tropes franquistes. Molts dels seus efectius hi van acabar trobant la mort. Amb tot, i malgrat les evidències, admet que sense estudis rigorosos és difícil identificar el bàndol de les víctimes.

El foc, que va calcinar prop de 400 hectàrees, també va deixar al descobert artefactes explosius, llaunes de menjar, sivelles, munició i trinxeres"

A finals de juny, un cop extingit l'incendi, el Departament de Justícia va efectuar una intervenció de recerca d'urgència sobre les prop de 400 hectàrees afectades. El foc havia deixat al descobert nombroses restes humanes, artefactes explosius, llaunes de menjar, sivelles, munició (bales i metralla) i trinxeres o estructures defensives del conflicte bèl·lic. Segons les dades fetes públiques en aquell moment, a la zona s'hi havien trobat fins a 115 restes humanes des de 2009.

"N'apareixen i en continuaran apareixent perquè no s'està fent pràcticament res. Va haver el boom quan es va acabar l'incendi i van venir a la zona a fer una mica d'inspecció però parlem de 327 hectàrees calcinades al terme de Corbera d'Ebre i és molt gran. Trobar restes de tot el que pugui haver aquí és molt complicat", ha reconegut Corbella, que considera que la Generalitat hauria d'enviar a la zona equips d'arqueòlegs i forenses per procedir a l'aixecament de les restes i dipositar-les al memorial de les Camposines. "Així estarien ubicades al mateix lloc i no disperses", ha suggerit..

Un "protocol específic"

Fonts del Departament de Justícia han apuntat a l'ACN que la troballa d'aquest tipus de restes és "molt habitual" a la zona quan es produeixen incendis i que estan treballant per crear un "protocol específic" al respecte, sense cap referència a les conseqüències que poden tenir els treballs de retirada de la fusta cremada. Afegeixen que el procediment habitual en aquests casos, per part de la Generalitat, és enviar un equip d'arqueòlegs per fer la recollida i prospecció del terreny.

Una actuació que no implica, d'entrada, una excavació, sinó que es limita de fer la recollida de restes humanes i materials relacionats que es troben en superfície que han aflorat de forma natural o per alguna remoció de terra. En el cas que la prospecció arqueològica posterior determinés la possible existència de fosses es podria acabar-hi efectuant una excavació.