Els Comuns exigeixen mantenir i augmentar els impostos a la banca, a les energètiques i a les grans fortunes

L'Assemblea Nacional dels Comuns ha aprovat "amb àmplia majoria" aquest dissabte sis de les divuit resolucions previstes per al cap de setmana. Els textos sotmesos a votació anaven relacionats amb el dret a l'habitatge, l'abordatge del canvi climàtic, els impostos a les grans fortunes per a la justícia social, l'educació pública, el català i la solidaritat amb el poble valencià després de la catàstrofe de la DANA. Una de les propostes que més ha destacat és l'exigència d'augmentar els impostos a la banca, a les energètiques i a les grans fortunes. La trobada ha començat aquest dissabte al Campus de la Ciutadella de la UPF i acabarà demà al migdia.

Això no s’atura!



Continuem la IV Assemblea amb representants d'arreu de Catalunya fent autocrítica i repensant i debatent com construïm futur en comú🤝



Perquè només juntes podrem fer d’aquest espai polític una eina útil per millorar la vida de la ciutadania. pic.twitter.com/2RhP7Y2L5X — Comuns (@SomComuns) November 16, 2024

La prioritat del dret a l'habitatge

Si anem pas per pas, en la primera resolució els Comuns posen el focus en acabar amb l'especulació immobiliària per "construir un futur millor". El document recull la voluntat d'exigir triplicar l'impost de transmissions patrimonials per a les compres d'habitatge per part de grans tenidors o empreses.

Així mateix, també recorden alguns dels acords inclosos en el pacte d'inverstidura amb el PSC, com el desplegament de la Llei del dret a l'habitatge, un pla d'ampliació del parc públic d'habitatge, la regulació i contenció "efectiva" dels preus del lloguer, amb un règim sancionador i un equip d'inspecció; o la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions i d'ús turístic. En aquesta línia, proposen crear una unitat antidesnonaments catalana per mediar entre propietaris i llogaters.

Transició "justa" i "ecològica"

Sense desviar-se de la seva tònica general, en la resolució sobre canvi climàtic els Comuns proposen "descarbonitzar l'economia de forma equitativa", un servei de transport públic amb una "tarifa plana assequible" o "assolir el 100% de producció elèctrica a Catalunya amb energies renovables abans del 2050 i arribar al 50% el 2030". També demanen una agricultura i una ramaderia sostenibles, així com mantenen la negativa a macro projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat, el Hard Rock o els transvasaments entre conques fluvials.

A més, reclamen una moratòria en l'ampliació o construcció de noves infraestructures viàries d'alta capacitat fins que Catalunya compti amb la xarxa de trens mínima necessària, que ha de passar per complir les inversions del Pla de Rodalies 2020-2023, la connexió de les línies d'FGC o la finalització de les línies L9 i L10 del metro.

Impostos a la banca, a les energètiques i a les grans fortunes

Pel que fa a la fiscalitat, l'Assemblea dels Comuns ha aprovat per unanimitat reclamar el "manteniment i l'augment dels impostos temporals sobre la banca i les energètiques". De fet, consideren que cal doblar els tipus impositius actuals i convertir tots dos tributs en impostos permanents. "Catalunya en Comú denuncia l'oposició a aquesta mesura per part de les forces polítiques de dretes deguda a la seva subjugació als interessos de les grans corporacions, així com la timidesa del PSOE per actuar amb més contundència en la defensa dels recursos públics davant del greuge ètic que suposen els enormes beneficis d'aquestes empreses", diu la resolució.

En el text, que només consta de quatre punts, també reclamen "el manteniment i augment de l'impost temporal a les grans fortunes" i manifesten "la necessitat d'acabar amb la competència fiscal a la baixa que estan impulant les CCAA governades per PP i Vox fixant terres fiscals mínims".

Escola pública i llengua catalana

En la quarta resolució, els Comuns han aprovat fixar el 2030 com a any límit per aconseguir una Catalunya sense escola concertada. Així mateix, volen una inversió de 500 milions per atendre l'educació inclusiva i acabar amb la segregació escolar i una bossa de recursos addicional per a centres públics per cobrir totes les despeses de material escolar i activitats curriculars. Volen avançar cap a la gratuïtat del menjador i la d'extraescolars.



Pel que fa al català, s'han compromès a promoure'n l'ús social i institucional amb iniciatives per fomentar la presència de la llengua en diversos espais digitals i a institucions i servei públics. En aquesta resolució, escriuen que cal garantir el dret a l'oferta cultural i audiovisual en català, amb un percentatge fix del pressupost cultural a produccions en aquesta llengua i assegurant una quota mínima de projeccions cinematogràfiques.

En l'àmbit europeu, estan d'acord en què calen mesures polítiques per al reconeixement i normalització del català a nivell estatal i europeu. Això significa promoure el català com una llengua oficial a les institucions de la UE. Aquesta resolució és la que ha acumulat més vots en contra; vuit. També ha rebut tres abstencions, però igualment ha estat aprovada per una amplíssima majoria, amb 392 vots a favor.

Solidaritat amb les víctimes de la DANA

En última instància, la sisena resolució manifestava el suport dels Comuns amb el poble valencià després de la crisi provocada per la DANA. En aquesta iniciativa, els Comuns volen expressar tota la seva solidaritat i posar de relleu "el dolor per la pèrdua de centenars de vides i pels patiments i les angoixes de tants milers de persones".

A més, afirmen que promouran la investigació sobre les actuacions dels responsables polítics a tots els nivells en la gestió de l'emergència i que exigiran les responsabilitats polítiques i empresarials que corresponguin. També condemnen els atacs de l'extrema dreta contra els científics i la ciència, especialment dirigits a l'AEMET. "L'augment del negacionisme i la desconfiança envers la ciència provoca morts", adverteixen.