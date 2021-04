Condemna unànime contra el crim masclista a Manresa

La Delegació del Govern espanyol contra la Violència de Gènere ha confirmat aquest dijous la naturalesa masclista de l'assassinat d'una dona de 34 anys a Manresa perpetrat aquest dimecres per la seva exparella. Es tracta de la primera víctima de violència masclista a Catalunya aquest 2021, la sisena a tot l'Estat i la 1.084 des de 2003 a nivell espanyol.

La víctima tenia dues filles menors d'edat i no constaven denúncies prèvies contra el presumpte agressor, segons ha informat la Delegació del Govern per Twitter. Des de 2013, un total de 307 infants han quedat orfes a conseqüència dels crims masclistes. En cap dels sis assassinats d'aquest 2021 a tot l'Estat constaven denúncies prèvies contra els presumptes agressors.

Aquest dimecres, els Mossos d'Esquadra van trobar el cos de la dona en un pis de Manresa i hores més tard detenien la seva exparella, presumpte agressor, que havia intentat suïcidar-se.

Condemna institucional contra el masclisme

La consellera de presidència, Meritxell Budó, ha dit que "la lluita contra la violència masclista és una prioritat per a tot el Govern" i que cal "avançar en la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits socials". L'Ajuntament de Manresa va recordar la víctima amb un acte institucional aquest dimecres a la tarda, amb un minut de silenci a la plaça Major i ha decretat tres dies de dol.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, també ha expressat la seva més ferma condemna a aquest assassinat: "El masclisme és una profunda esquerda en la nostra democràcia i hem de desplegar totes les eines que tinguem per a acabar amb ell".



Aquest dijous hi ha convocada una concentració ciutadana davant la seu de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut, de la qual la víctima era treballadora, i un altre acte a Manresa. El Departament de Treball, Afers Social i Famílies i el seu titular, Chakir El Homrani, han condemnat l'assassinat masclista. El conseller ha afirmat que la mort per violència masclista d'una altra dona és un fet que "no es pot tolerar com a societat" i ha destacat que el Govern treballa "cada dia per prevenir i lluitar perquès les dones puguin viure lliures i sense ser ni sentir-se amenaçades per la violència masclista".