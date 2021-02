Dimiteix la directora general de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, arran dels casos d'assetjament sexual al centre

La directora general de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, ha presentat la seva dimissió després que s'hagin fet públiques una vintena de denúncies d'assetjament sexual i abús de poder. En una carta enviada als alumnes de l'Institut, la responsable del centre formatiu els últims cinc anys ha assegurat que malgrat haver-hi dedicat "tota la vida i energia", no tot ho han sabut "fer bé". Per això, assumeix "plenament la responsabilitat" de no haver trobat les "eines eficaces per deslliurar l'Institut de comportaments abusius i autoritaris". "Condemno amb tota contundència aquests comportaments, em solidaritzo amb les víctimes i demano disculpes a tots aquells i aquelles alumnes que s’hagin sentit oblidades per nosaltres", conclou en el text.

Segons Puyo, l'equip directiu amb la col·laboració de gran part dels docents han engegat un projecte amb la intenció de "construir un futur esperançador per a tota la comunitat de l'Institut. "He gaudit durant molt de temps del reconeixement d’alumnat, professorat i treballadors i treballadores de l’Institut, i és aquest reconeixement el que m’ha encoratjat sempre a seguir endavant", ha reconegut.

En una entrevista a TV3 aquest dimecres, Magda Puyo havia descartat dimitir. "Quan hi ha problemes, no em plantejo plegar perquè em sembla covard". Amb tot, ja havia advertit que no era una decisió "inamovible" perquè "tot es mou". "Tenim un bon projecte i ens en sortirem. S'ha de treballar", va reblar llavors. L'assemblea d'estudiants havia demanat la dimissió del professor Joan Ollé, com ja va avalar la Junta de l'Institut del Teatre l'endemà mateix que l'Ara fes públiques les mesures, però també la de la direcció del centre.

Set alumnes presenten la primera denúncia formal

Un total de set alumnes ja han presentat davant l'Institut del Teatre la primera denúncia formal contra el director teatral i ja exprofessor del centre Joan Ollé, en el marc del protocol contra l'assetjament creat el 2018 per la institució. La carta de denúncia dels estudiants es va enviar la setmana passada a la direcció general, a la responsable del centre i al cap de l'especialitat d'interpretació de l'ESAD, però el registre formal no es va fer fins dilluns, segons ha detallat un dels estudiants a Twitter i ha confirmat ell mateix a l'ACN. La direcció ha emplaçat els alumnes a una reunió dimarts que ve.