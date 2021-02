L'Institut del Teatre aparta Joan Ollé de la docència per les denúncies d'abús de poder i assetjament sexual

L'endemà que el diari Ara relatés, amb una vintena de testimonis, els reiterats casos d'abús de poder i assetjament sexual presumptament comesos durant dècades per Joan Ollé entre alumnes de l'Institut del Teatre, la directora de la institució, Magda Puyo, ha anunciat que se l'apartava temporalment de la docència. La decisió s'ha pres en una reunió d'urgència de la junta de govern, que també s'ha trobat amb representants d'alumnes. Precisament, mentre se celebrava la trobada -a la seu de la institució pública, dependent de la Diputació de Barcelona i ubicada a Montjuïc-, més de 200 alumnes i exalumnes s'han concentrat a l'exterior per exigir l'expulsió d'Ollé i la dimissió de Puyo.

A més a més, la direcció de l'Institut del Teatre també posarà en marxa una comissió d'investigació per aclarir els fets, que també afecten Jorge Vera i Berty Tovías, que ja no hi exercien com a docents.

Segons la investigació del rotatiu, els professors "han abusat del seu poder davant dels estudiants amb comentaris humiliants i de caràcter sexual, fins i tot assetjant-los i en algun cas abusant-ne sexualment amb tocaments". Les víctimes també parlen de "maltractament psicològic reiterat i estructural" i d'una situació sense "fets aïllats" que afectaria una dotzena de professors però, sobretot Joan Ollé.



L'alumnat concentrat a l'exterior també ha reclamat l'elaboració d'un protocol "efectiu" de prevenció d'agressions i recolzament psicològic a les víctimes. El Departament de Cultura, i altres institucions del sector, han condemnat els abusos i s'han posat al costat de les víctimes.



En aquest sentit, l'Institut del Teatre ha reunit aquest matí la seva Junta de Govern de forma extraordinària per abordar la crisi, després d'una primera reacció expressada diumenge per la directora. A més, la direcció s'ha reunit posteriorment amb representants dels alumnes per apropar posicions i acordar, per exemple, la creació de grups mixtes professors-alumnes "per aprendre a dialogar i dir allò que potser no diries", en expressió de Magda Puyo.

La Junta acorda iniciar el protocol i crear una oficina d'acompanyament

La Junta ha acordat "iniciar el protocol" per casos de denúncies d'assetjament, és a dir, obrir una investigació interna de la Comissió de Prevenció i Investigació d'Assetjaments. La comissió ha rebut l'encàrrec d'investigar les "diverses acusacions" que recull la investigació del diari Ara i que assenyalen principalment tres professors de la casa. En relació a Joan Ollé, Puyo, en qualitat de directora general de la institució, ha decidit "apartar cautelarment" Joan Ollé de les seves classes mentre es du a terme la investigació.

Una altra decisió de la Junta ha estat la creació d'una "oficina d'acompanyament" anònim perquè els alumnes puguin expressar "allò que potser en una aula, o directament a la direcció, no vulguin o pugin explicar". També s'organitzaran unes jornades de reflexió amb altres ens del sector.



Puyo ha admès que tot i els casos denunciats ara a través de la premsa, des que és directora de l'Institut del Teatre només s'ha registrat una "queixa escrita" l'any 2016 envers la qual la direcció "va actuar, potser sense el resultat que s'esperava". La setmana passada se n'hi va sumar un altre "que ja està a la Comissió", ha informat. Aquesta queixa es va presentar divendres i afecta també a Joan Ollé, segons han confirmat a l'ACN alumnes de l'Institut del Teatre.