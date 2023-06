Condemnat a 4 mesos d'inhabilitació per l'1-O l'exalcalde de Sabadell Maties Serracant

Un jutjat ha condemnat l'exalcalde de Sabadell Maties Serracant a quatre mesos d'inhabilitació especial i 1.800 euros de multa per la seva actuació amb relació a la celebració del referèndum de l'1-O al municipi, quan ell era el batlle de la ciutat. Serracant va estar al capdavant del govern de la cocapital vallesana entre el juliol del 2017 i el juny de 2019, després d'encapçalar la candidatura de la Crida -que inclou la CUP- a les eleccions locals del 2015.

En la sentència, la jutgessa resol que Serracant és autor "criminalment responsable d'un delicte de desobediència greu" i l'inhabilita per ocupar cap càrrec públic o electe, a més d'una quota diària de multa de 30 euros durant dos mesos, equivalent a 1.800 euros.

El passat abril, Serracant va refermar davant la jutge que com alcalde no podia fer res per evitar la celebració de l'1-O a Sabadell. La petició de la Fiscalia era de dos anys d'inhabilitació i una multa de 15.000 euros.

Actualment, Serracant és assessor del conseller de Territori, Juli Fernández, a qui havia rellevat com a alcalde de Sabadell arran de l'acord entre la Crida i ERC. A les municipals del passat dia 28 de maig, formava part de la llista de la Crida, com a suplent.