Una cinquantena de persones donen suport als quatre joves jutjats per les protestes postsentència a Tarragona

Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dilluns al jutjat penal número u de Tarragona, en l'inici del judici a quatre joves del Camp de Tarragona per la seva participació en les protestes postsentència del Procés l'octubre de 2019. Els encausats s'enfronten a penes de presó d'entre 12 i 18 mesos pels delictes de desordres públics, atemptats contra l'autoritat, danys i lesions.

Els quatre joves han entrat als jutjats a dos quarts de deu d'aquest dilluns al matí. Ho ha fet entre crits de "No esteu sols" i aplaudiments per part dels participants en la concentració convocada per donar-los suport.



Des d'Alerta Solidària han assegurat que no s'ha aportat cap prova "concloent" i que les acusacions es basen en atestats "falsos" dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. També han recordat que la "macrocausa" contra l'independentisme va sumar divuit causes, de les quals catorze es van arxivar.

La causa instruïda pel Jutjat d'Instrucció número sis de Tarragona va començar fa més de tres anys arran dels aldarulls i disturbis que hi va haver per la sentència de l'1-O. "Aquella nit -16 d'octubre de 2019- hi va haver fins a catorze detencions, una d'elles un menor d'edat, tot això s'ha conformat en una macrocausa contra divuit persones, d'aquestes catorze es van arxivar", ha subratllat Lluís Madurell, membre d'Alerta Solidària.



L'associació també demana l'absolució dels joves encausats i denuncia la criminalització del moviment independentista i antifeixista. Insisteix que les acusacions "únicament" es basen en el relat dels agents i els atestats, i "s'enfronten a peticions de pena considerables", ha remarcat.

En aquest sentit, Madurell no només espera l'absolució "total i absoluta", sinó també un "toc d'atenció als serveis de seguretat", Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, que han escrit conjuntament els atestats. "Estan duent a terme una campanya de criminalitzar al jovent mobilitzat i fan servir tota mena de mecanismes, ja sigui aquesta falsedat que ens trobem en els atestats d'assignar a persones que estaven en una manifestació un seguit de delictes que no van cometre", ha dit, assenyalant la "falsedat documental".



Els quatre joves del Camp de Tarragona a l'inici del judici als jutjats penals. — Mar Rovira / ACN

El membre d'Alerta Solidària era un dels 18 encausats inicialment en aquest procés, però la seva causa es va arxivar. Remarca que els processos judicials segueixen en marxa per a "centenars de joves de tot el país" que s'enfronten a judicis i "peticions totalment desorbitades". "No només per ser independentistes, també per ser antifeixistes i en alguns casos feministes. La repressió és molt àmplia, ens afecta a totes i a tots", ha defensat.