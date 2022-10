Mireia Boya, nova directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Govern

L’exdiputada de la CUP Mireia Boya serà la nova directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Govern, segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ACN de fonts de l’executiu, que han explicat que el nomenament es materialitzarà en les properes setmanes. Aquest càrrec està englobat en el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que lidera Teresa Jordà.

Boya és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora en Gestió i Ordenació del Territori per la Universitat de Mont-real. El seu nomenament reforça el projecte del president, Pere Aragonès, d'obrir el Govern després de la sortida de Junts, que s'ha materialitzat amb el nomenament com a consellers de persones amb passat a d'altres partits. Són els casos de l'històric dirigent del PSC Quim Nadal, l'exdiputat al Congrés de Convergència Carles Campuzano o l'exsecretària general de Podem Gemma Ubasart.

L'ambientòloga va ser diputada de la CUP al Parlament entre gener del 2016 i l'octubre del 2017, quan la cambra va dissoldre's arran de la decisió de les Corts espanyoles d'aplicar el 155 contra Catalunya. Arran dels fets d'aquella legislatura, el 2020 Boya va ser jutjada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumpta desobediència al TC, però va ser absolta.

Paral·lelament, tot just fa tres mesos, el passat juliol, Boya va deixar la militància de la CUP, decebuda amb la gestió que l'organització de l'Esquerra Independentista havia fet del cas de presumpte maltractament masclista que hi havia patit. També el 2020 havia explicat aquests fets i la seva experiència en els moments més tensos del Procés a Trencar el Silenci (Ara Llibres).