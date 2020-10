El TSJC condemna Corominas, Simó, Barrufet i Guinó a 20 mesos d'inhabilitació per desobediència i absol Mireia Boya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat a 20 mesos d'inhabilitació els exmembres de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet per tramitar les iniciatives relacionades amb el referèndum de l'1-O, vetades pel Tribunal Constitucional. També hauran de pagar una multa de 30.000 euros cadascun. Aquesta era la condemna que havia requerit la Fiscalia, també per a l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, qui ha estat absolta perquè no va ser advertida nominalment pel TC, com si van ser-ho la resta de processats, i no ostentava una posició d'intervenció en els fets compatible amb el delicte de desobediència.

La sentència a qui afectaria en primer terme seria a Lluís Guinó: és l'únic dels quatre condemnats amb càrrecs públics actualment, ja que és diputat del Parlament de Junts per Catalunya (JxCat) i alcalde de Besalú des de l'any 1995.

L'exdiputada de la CUP no ha celebrat la seva absolució. "No puc estar contenta amb la sentència", ha denunciat per Twitter. "Condemnen als meus companys per permetre el debat de dues lleis que jo vaig signar i entrar a registre. Ells, desobediència i Carme Forcadell 11 anys de presó. La parcialitat de la justícia és aquí", ha lamentat Boya. "Dos anys i mig per dir-nos que podem pensar en la independència, però que mai la podrem tramitar", ha conclòs.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha qualificat la sentència com un "nou atac al parlamentarisme i a la llibertat d'expressió". En el mateix to, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha qualificat la condemna del TSJC d'"aberració democràtica". D'altra banda, la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, ha considerat que els 20 mesos d'inhabilitació als exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 són "les conseqüències de saltar-se les lleis".