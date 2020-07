Corominas i Simó defensen davant el TSJC haver actuat per "vetllar" pels drets dels diputats

Aquest dimarts ha començat el judici als membres independentistes de la Mesa del Parlament de l'anterior legislatura i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per un delicte de desobediència al Tribunal Constitucional per tramitar les iniciatives relacionades amb el referèndum de l'1-O. Durant el matí han declarat l'exvicepresident primer, Lluís Corominas, i l'exsecretària primera, Anna Simó, que han defensat haver actuat per "vetllar" pels drets dels diputats, perquè els poguessin exercir. Els dos exdiputats han explicat també que en cap cas sentien que estiguessin desobeint. Corominas ha dit que considerava que la jurisprudència avalava la seva actuació, així com els lletrats, i Simó ha insistit que no va rebre "cap requeriment" per limitar l’activitat parlamentària.

Corominas ha dit que considerava que la jurisprudència avalava la seva actuació, així com els lletrats

Corominas ha dit que tot el que va fer com a diputat i membre de la Mesa va ser per "fer complir el reglament" i que els diputats poguessin exercir els seus drets i es "permetés el debat parlamentari, donar veu a tots els diputats sense excepció". "Fent això, no crec que estiguéssim desobeint el TC, entre altres coses perquè la jurisprudència sempre ho havia entès així", ha conclòs.



Corominas, que era diputat des del 2003 i membre de la Mesa des del 2008, ha explicat que mai havien entrat en el fons dels assumptes registrats, sinó només en els requisits formals. Només ho feien en el cas de les iniciatives legislatives populars (ILP), tal com exigeix la llei. D'aquesta manera, ha desmentit que en els seus anys a la mesa hi hagués dues excepcions com plantegen les acusacions. El 2010, sobre la llei de consultes, ha dit que es va entrar al fons perquè s'assimilava a una ILP. El 2016, sobre una moció de la CUP, es va admetre condicionadament, però ell considera que aquesta figura no existeix, i a la pràctica es va admetre. En tot cas, ha dit que la Mesa no té iniciativa parlamentària, sinó que aquesta és dels grups, els diputats o el Govern.

Simó ha explicat que sentia que les seves actuacions estaven protegides per la inviolabilitat parlamentària

D'altra banda, Simó ha explicat que sentia que les seves actuacions estaven protegides per la inviolabilitat parlamentària, el que ha definit com "una premissa bàsica" de l’activitat al Parlament que serveix "per defensar els drets de participació, fonamentals dels diputats i diputades, la separació de poders i l’autonomia parlamentària". "Així ho vaig entendre i així ho entenc", ha reblat. Tant Simó com Corominas s'han acollit al dret de respondre només a les preguntes de les seves defenses.



L'exsecretària primera s'ha referit al fet que Joan Josep Nuet -aleshores diputat de Catalunya Sí Que es Pot- fos exclòs de la querella, tot i que també havia votat a favor de l'admissió a tràmit. Ha recordat que Nuet va argumentar "que no havia estat querellat perquè no era independentista". Si bé en fase d'instrucció ja es va citar com a investigat, Simó ha considerat que "va quedar clar que es podia parlar sobre referèndum al Parlament i que no es querellaven pels nostres actes sinó per la nostra adscripció parlamentària".

A la tarda, ha començat a declarar l'exsecretària quarta de la Mesa entre 2015 i 2017, Ramona Barrufet, que ha assegurat que aquest òrgan parlamentari va intentar "compaginar" els requeriments del Tribunal Constitucional (TC) i els drets dels diputats. Segons ella, mai van voler desobeir l'alt tribunal, i sabien que si s'aprovava alguna cosa anticonstitucional el tribunal actuaria. Per això considera que "no es pot demanar a la mesa que actuï com a censora o faci censura prèvia".



Barrufet ha explicat que des que va formar part de la Mesa no va veure cap canvi de criteri respecte l'actuació anterior de l'òrgan ni dels lletrats de la cambra i mai s'entrava en el contingut de les iniciatives parlamentàries. De fet, ha dit que les iniciatives parlamentàries poden presentar-se amb una forma i acabar-se aprovant amb una altra, i per això la Mesa no volia interrompre'n el debat preventivament.



Està previst que durant la tarda declarin els dos altres acusats, Lluís Guinó i Mireia Boya, i després com a testimonis ho faran els únics dos membres de la Mesa no processats: José María Espejo-Saavedra (Cs) i David Pérez (PSC). El judici continuarà dues jornades més i es preveu que s'acabi dijous.