Condemnat a quatre anys i mig de presó Dani Gallardo, el madrileny detingut en les protestes post-sentència de l'1-O

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a quatre anys i mig Dani Gallardo, el jove detingut durant les protestes que van fer-se a la capital espanyola contra la sentència del judici de l'1-O l'octubre de l'any passat. Gallardo ja havia passat més d'un any a la presó, però el jutge de la sala de l'Audiència Provincial de Madrid que l'ha jutjat va deixar-lo en llibertat provisional el 17 de novembre. La decisió feia preveure una sentència menys dura, però finalment no ha estat així i el jove haurà de tornar a la presó després de ser condemnat pels delictes d'atemptat a l'autoritat, lesions lleus i desordres públics. Gallardo, que va estar empresonat a Soto del Real, també haurà de pagar 2.100 euros d'indemnització a l'agent a qui la sentència l'acusa d'haver agredit. La sentència, però, no és ferma i es pot recórrer.



La Fiscalia demanava una condemna encara més elevada, de sis anys de presó per a Gallardo, però en qualsevol cas el tribunal li ha comprat la tesi que el jove va colpejar amb un pal un agent de la Policia Nacional que havia enxampat la seva amiga Elsa Vilkki en una plaça de Madrid quan la manifestació en solidaritat als presos polítics es dispersava.

En el judici el jove va negar que agredís cap agent i va declarar que ell no estava mobilitzant-se, sinó que era al lloc dels fets prenent una cervesa amb Elsa Vilkki, l'altra acusada. La defensa de tots dos joves va apuntar que la detenció va tenir lloc molt després dels disturbis, quan la policia els va detectar i perseguir i van aconseguir atrapar i colpejar Elsa Vilkki. Gallardo va anar a socórrer-la i va acabar detingut.



Segons la defensa, l'única prova que connecta Dani Gallardo amb el pal amb claus amb què suposadament va atacar un agent és una fotografia –ja a comissaria i amb el pal de claus clavat al casc- filtrada a El Mundo per incriminar-lo. Vilkki també ha estat condemnada, en el seu cas a un any de presó per desordres públics.