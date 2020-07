Condemnats a disset anys de presó els dos adults que van participar en la violació múltiple a una menor a Pineda de Mar

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a disset anys i nou mesos de presó els dos acusats majors d'edat de la violació múltiple que va patir una nena de catorze anys el març de 2018 en una masia abandonada a Pineda de Mar (Maresme). En l'atac van participar catorze nois, la majoria dels quals eren menors d'edat –tenien entre 14 i 17 anys–, però n'hi havia dos, els ara condemnats, que en el moment dels fets tenien 18 i 20 anys, respectivament.



Quan compleixin condemna, els agressors estaran sotmesos durant deu anys a una situació de llibertat vigilada i tindran una ordre d'allunyament a la víctima durant els mateixos deu anys. L'audiència també els imposa una indemnització conjunta de 32.250 euros per danys morals.



Els fets van tenir lloc el 22 de març de fa dos anys. Segons relata la sentència, els agressors van trobar la jove "en actitud sexual" amb dos nois de disset anys i van proposar anar plegats a un altre lloc. La jove va accedir sense saber què passaria i a la proposta s'hi van afegir altres deu nois, tots ells menors d'edat. Un cop a la masia de Pineda de Mar, els dos menors de disset anys i els dos agressors adults van violar la noia. A més, van fer fotografies i van gravar l'atac amb el telèfon mòbil.

La noia, relata la sentència, va demanar als agressors que no ho fessin, però va acabar adoptant una actitud de "sotmetiment" en adonar-se que no tenia escapatòria. La sala destaca que la menor "es va sentir absolutament sola en una casa abandonada", a la qual només es podia accedir per un forat a les finestres, lluny de la població de Pineda de Mar i "on ningú podia sentir-la encara que cridés".



"Es va sentir paralitzada al constatar que va quedar envoltada per un grup de nois més grans que ella (...), les circumstàncies del lloc descrit i el context o ambient en què es va produir l'agressió", apunten els magistrats, que recalquen que aquesta intimidació va portar la menor a espantar-se i quedar-se "sense capacitat de reacció", adoptant una actitud de "submissió i passivitat".



La violació va durar al voltant de dues hores i va acabar quan els nois, alertats per les sirenes d'un cotxe policial que passava a prop de la masia van fugir del lloc. Com a conseqüència dels fets, la jove va intentar suïcidar-se i va estar fins a dos mesos ingressada amb importants seqüeles psicològiques. A banda dels dos adults, també s'han identificat dos dels menors que van participar a la violació, que segueixen un procés judicial paral·lel, però no als altres deu.