Torra anuncia que si la sentència condemna els presos i exiliats catalans es posarà "a disposició del Parlament"

"Aquesta conferència no és pas una protesta sinó una proposta". Així iniciava aquest dimarts el president de la Generalitat, Quim Torra, la molt esperada -i anunciada- conferència al Teatre Nacional de Catalunya, amb què l'independentisme espera recuperar la iniciativa política després del 155, i just abans d'una nova tardor calenta, a una setmana de la Diada i amb la perspectiva dels primers aniversaris del l'1-O, del 20-S o de la proclamació d'independència simbòlica del 27 d'octubre.



Sense dilacions, el president ha anunciat que exposaria una anàlisi sobre l'actualitat política catalana i l'estat de salut del moviment independentista dividida en cinc blocs: "On som", "com hem arribat fins aquí", i ara, què?", "les oportunitats que tenim" i "com guanyarem", les ha titulat. Abans de tot, ha volgut començar posant tres pilars sota el seu discurs: "Hi ha hagut un intent planificat de destruir i l'ideal independentista", "el nostre punt de partida és el referèndum de l'1 d'octubre, la gran mobilització del 3 d'octubre i la declaració política d'independència del 27 d'octubre"; i, per últim, ha volgut insistir en la "confiança absoluta" que té en el poble català, del qual n'ha destacat els valors de "convivència, pau i fraternitat" que prevalen.



Torra ha fet una radiografia del camí cap al procés, des de la transició espanyola, passant per la sentència contra l'Estatut d'Autonomia quan ha dit que "es va trencar el pacte constitucional", fins la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, la violència policial i la persecució a ciutadans, polítics i líders socials. Torra ha alertat de les conseqüències que podria tenir el judici contra els polítics i líders independentistes a l'exili i a presó. El president de la Generalitat ha criticat directament a l'Estat i la Monarquia, a qui ha acusat "d'amparar la violència contra el seu poble".



Segons el cap de l'executiu català, el moviment independentista ha arribat fins aquí perquè ha estat capaç de "no ser reactius, de portar la iniciativa", ha prioritzat el benefici col·lectiu. A més, ha insistit en que la independència de Catalunya generarà un benefici per a tothom: "Éss una proposta de benestar de progrés, de creació d'oportunitats, de repartiment de la riquesa. És per tot això que som republicans".

Torra proposa una marxa pels drets civils i socials

Tot i les reivindicacions envers l'1 d'octubre, Quim Torra es reafirma en el gir estratègic cap el diàleg i la distensió, a diferència de Carles Pugidemont, qui va abanderar l'estratègia de la desobediència. Torra s'ha dirigit en castellà als dirigents estatals en aquesta línia: "Hem oferit sempre, oferirem avui i oferirem un altre cop diàleg i negociació", ha dit. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola per oferir-los unir-se a la "marxa pels drets civils i les llibertats" que ja va mencionar el passat diumenge.



De nou, Torra ha tornat a posar sobre la taula la proposta de fer una gran marxa pels "drets civils i socials que comença demà i acaba el dia del judici pels presos polítics": "Aquesta és la proposta que faig al poble de Catalunya: o llibertat o llibertat. I amparat en el madnat de l'1 d'octubre i agafant com a exemple lluites com la de Luther King, proposo una marxa pels drets civils, socials i nacionals de Catalunya".



El president de la Generalitat ha posat el focus en el judici pels presos i exiliats i dit que no acceptarà cap sentència que no impliqui l'absolució: "No temo en el risc que prenc ni en la responsabilitat que comporta. No la temo perquè crec en el nostre país i en l'obligació de defensar-lo". Per això, Torra diu que es posarà a disposició del Parlamet en cas que la sentència condemni als processats.



Una de les grans oportunitats que ha destacat Torra ha estat la internacionalització del procés. Mostra d'això, considera el president, és el tractament que han rebut els exiliats als països que els han acollit i per on han viatjat: "Enlloc en el país en que han anat han estat tractats com a delinqüents com han estat tractats a Espanya". En la mateixa línia, també ha enumerat els processos judicials i de denúncia a les diverses organitzacions internacionals que els polítics catalans perseguits han iniciat.



Torra també ha anunciat que el Govern està disposat a fer efectives totes les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional, un debat que encara no està resolt entre l'Estat i la Generalitat en el marc dels diàlegs bilaterals.





