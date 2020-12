Confirmada una tercera víctima mortal a l'incendi de la nau de Badalona

Els Bombers de la Generalitat han localitzat ja tres morts a l'interior de la nau incendiada a Badalona. Després de confirmar dues morts a la matinada, aquest migdia han comunicat la troballa d'un tercer cos. Tot i això, només s'ha pogut treure un cadàver. El cos d'emergències hi continua treballant amb una trentena de dotacions. Hi ha risc de col·lapse estructural. Els Bombers havien rescatat a primera hora de la matinada una trentena de persones de l'incendi de la nau industrial abandonada i ocupada que crema des de les nou de la nit d'aquest dimecres. Els Bombers han donat per controlat l'incendi aquest matí, segons ha informat el subdirector general operatiu del cos, David Borrell. El que més preocupa ara és el risc de col·lapse i això dificulta l'accés a l'interior.



La tercera víctima s'ha trobat a la part posterior de l'edificació, al costat oposat on presumiblement va començar el foc. L'edifici principal està en un estat molt precari i molt probablement caldrà desenrunar-lo a poc a poc per part d'una empresa especialitzada en els propers dies. A l'edifici annex encara no s'hi ha pogut entrar del tot i s'està inspeccionant amb drons i gossos especialistes, cosa que fa que no es descarti trobar més morts.

En total s'havien comptabilitzat 19 ferits, tres dels quals crítics i quatre greus. Segons els càlculs de l'Ajuntament de Badalona, a dins la nau hi han arribat a conviure de 150 a 200 persones. Diverses persones també han escapat de les flames saltant per les finestres de l'edifici. 28 dotacions dels Bombers continuen treballant per intentar apagar l'incendi.

"És incompatible trobar persones amb vida"

Cap a la mitjanit, l'incendi estava "totalment desenvolupat", segons ha explicat el subdirector general operatiu dels Bombers, David Borrell. La nau, de planta baixa i tres pisos, està en risc de col·lapsar i els efectius no saben en aquests moments quantes persones han pogut quedar atrapades a dins. "És impossible de saber", ha dit Borrell, que ha remarcat que, tal com es desenvolupa el foc, "és incompatible trobar persones amb vida". Borrell ha explicat que fins al moment s'han produït quatre col·lapses parcials.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest matí que encara no hi ha cap hipòtesi sobre l'origen de les flames i policia científica està a l'espera que els Bombers els comuniquin si s'hi pot accedir o no per poder començar la investigació sobre l'origen de les flames. Sàmper ha qualificat l'incendi de "demolidor" i ha alertat que caldrà fer un "treball concís i ferm" pel risc que la nau col·lapsi durant l'incendi.

El conseller ha afirmat que es desconeix el número de víctimes que hi podrien haver a dins, ja que ha explicat que no tenen informació al respecte i que hi ha manca de col·laboració dels ferits rescatats aquest dimecres. En aquest sentit, ha dit que aquestes persones no han informat que hi puguin haver amics o familiars a l'interior i que la barrera idiomàtica és "important". "Estem treballant gairebé a cegues", ha manifestat.

Albiol: "A la nau vivien gent conflictiva"

El sotscap territorial del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Francisco Tebar, ha afegit que aquest dimecres es van traslladar tres malalts greus i quatre menys greus. En total, es van derivar cinc ferits a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, un a Vall d'Hebron i un a l'Hospital del Mar de Barcelona. Tebar ha afegit que l'evolució d'aquests pacients és "favorable".



L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha informat aquest dijous que unes 60 persones han escapat de l'incendi en la nau del barri de Gorg i que 15 d'elles han acceptat l'ajuda dels serveis socials. L'alcalde ha assegurat que l'Ajuntament ja havia advertit que aquesta nau estava ocupada, que "hi podia haver una desgràcia", i que s'havia actuat urbanísticament per intentar el desallotjament. De fet, ha assegurat que aquest mateix dijous al vespre patrulles de la Guàrdia Urbana de Badalona i de la Policia Nacional estaven fent un control perimetral fins a 15 minuts abans de l'inici de l'incendi per "problemes de convivència".

Albiol: "Mai no havia generat conflictes fins fa dos o tres anys, quan hi va arribar gent conflictiva"

La nau va ser ocupada fa uns vuit anys, segons ha detallat Albiol, i des de que ell va recuperar l’alcaldia, ara fa uns sis mesos, assegura que l’Ajuntament "coneixia perfectament la situació" que es vivia a l’immoble. "Mai no havia generat conflictes fins fa dos o tres anys, quan hi va arribar gent conflictiva, que generen problemes importants amb la resta de veïns de seguretat i de convivència", ha assenyalat Albiol en una atenció als mitjans.



L’alcalde ha enumerat un conjunt de conflictes que assegura que es generaven a l’entorn de la nau, i que han empès a dur a terme accions policials a l’entorn d’aquest espai. "Hi ha venda de droga, robatoris, amenaces als veïns, i hi ha persones que sortien en condicions que generaven problemes de convivència", detalla.

"Coneixíem de dalt a baix què s’hi feia aquí", ha afegit Albiol, que apunta que el consistori hi ha intervingut ja sigui tant des d’una vessant de seguretat com des de serveis socials. En aquest sentit, ha destacat que tenen constància que antigament hi havia arribat a haver menors, però que en els darrers mesos no en tenien quantificats.



De fet, en el seu retorn, Albiol va restaurar el passat mes d’agost la Unitat Omega a la Guàrdia Urbana de Badalona. Es tracta d’un grup específic destinat a fer actuacions immediates a les zones on es detecten conflictes com ara vinculats amb la convivència, però que, no obstant, no poden accedir a espais com l’afectat aquesta passada nit, segons ha detallat ell mateix.

De fet, aquest agost, Albiol assegura que es va discutir personalment amb els immigrants que ocupaven la nau just després d'explicar als mitjans de comunicació la recuperació d'aquesta unitat policial. La presència de Garcia Albiol i les càmeres de televisió va enervar els ocupes de la nau, que van escridassar l'alcalde persistentment. Després d'una intensa conversa amb diversos habitants de la nau, amb moments puntuals de tensió pujats de to, l'alcalde es va comprometre a reunir-se amb representants de la comunitat a finals del mes d'agost si no es produïa cap conflicte a la zona durant els següents 15 dies.



A més d'Albiol i dels consellers Sàmper i Vergés, fins al lloc de l'incendi s'hi ha desplaçat el vicepresident amb funcions de president del Govern, Pere Aragonès, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el director general de la Policia, Pere Ferrer, entre altres responsables del Departament d'Interior.

Aragonès ha assegurat en una entrevista a TVE que l'incendi és una "tragèdia sobre la misèria econòmica". El vicepdresident ha garantit que les administracions posaran tots els mitjans per atendre les persones afectades. Segons ha dit, la nau estava ocupada des de fa més de 10 anys i no se sap el nombre de persones exactes que hi havia en el moment de l'incendi però s'estima que serien entre 70 i 150. Aragonès ha destacat el gran grau de vulnerabilitat de les persones que hi vivien i que moltes no han volgut ser ateses pels serveis socials per la seva situació administrativament irregular.

En les tasques de l'incendi hi treballen els Bombers de la Generalitat, que han rebut el suport dels Bombers de Barcelona. També s'hi ha desplaçat responsables del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), per donar suport als afectats.