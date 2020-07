La justícia apunta a un possible homicidi imprudent i delictes contra els drets dels treballadors en la forta explosió d’Iqoxe

Sis mesos després l'’explosió a Iqoxe el passat 14 de gener, el jutjat d’instrucció 1 de Tarragona ha aixecat el secret de les diligències del greu accident que va causar la mort de tres persones i vuit ferits de diversa consideració en el polígon petroquímic de Tarragona. La jutge avança que, de forma provisional, es podria haver comès imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i delictes contra els drets dels treballadors. La causa s’ha dividit en tres parts per la seva complexitat. Els investigats són l'empresa Iqoxe com a persona jurídica i dues persones físiques. També es troben personades dotze acusacions particulars i tres acusacions populars.



Basant-se en les primeres investigacions, la jutgessa remarca que a Iqoxe es donava una "política empresarial d’augment de la producció i reducció de costos", el que provoca "un deficient manteniment de les instal·lacions i l’exercici de l’activitat sense les degudes condicions de seguretat laboral i industrial". També afageix que hi havia "un insuficient número de treballadors per fer el procés productiu amb les degudes garanties de seguretat".



La jutgessa destaca que "en detectar-se la fuga, va haver-hi una reunió dels responsables de la planta que van acordar continuar el procés de producció"

En la interlocutòria es destaca que en la mateixa tarda de l’explosió es va detectar una fuga en una de les bombes del reactor -la bomba P-3132-, "la qual tenia problemes antecedents per pèrdues de matèria prima". La jutgessa posa èmfasi en el fet que "en detectar-se la fuga, va haver-hi una reunió dels responsables de la planta que van acordar, no obstant, continuar el procés de producció".

La jutgessa recorda que l’explosió del reactor es va produir a les 18:37, i qüestiona la gestió de l’emergència i considera que el risc es va agreujar a conseqüència del retard en la intervenció a la zona de l’explosió, "per causes que estan sent investigades".



En aquesta línia, el jutjat vol aclarir si les mesures de protecció de la població adoptades van ser les adequades a les circumstàncies de risc que hi havia, "apreciant-se que no van sonar les alarmes ni el sistema d’avisos, que va haver-hi falta d’informació a la població en general i que únicament es va indicar que calia procedir a un confinament preventiu en cas de núvol tòxic".

La primera peça separada investiga les actuacions empresarials i administratives en relació a les autoritzacions i llicències per alguns dels seus reactors. De l’investigat fins ara es podria estar parlant d’un delicte relacionat amb els estralls. La segona peça separada investigaria delictes relacionats amb el medi ambient al desprendre’s, fins al moment, que es realitzava una actuació negligent al fer vessaments directes al mar perquè la depuradora no tenia capacitat suficient per tractar la gran quantitat de residus que produïa la fàbrica.