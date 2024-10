Confusió, desconcert i resignació el primer dia de tall ferroviari entre Tarragona i Barcelona

Primer dia del tall ferroviari per les obres del túnel de Roda de Berà, a Tarragona. L'afectació durarà cinc mesos i tindrà un impacte sense precedents sobre els usuaris del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre: fins a 15.000 persones que agafen cada dia les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 veuran interrompuda la seva mobilitat. Durant les primeres hores de la jornada ha regnat la confusió, el desconcert i la resignació entre els viatgers. "És un infern", afirmen alguns usuaris, entre els quals hi ha hagut queixes per retards de més de 20 minuts sobre l'horari previst. Malgrat això, en general, no hi ha hagut grans complicacions a la xarxa.

Fins a principis de març, els passatgers d'aquestes línies, que connecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona, hauran de fer el trajecte per carretera en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Davant d'això, Renfe ha habilitat 83 autobusos i 4 microbusos, amb 30.500 places, que faran 611 expedicions diàries. A Tarragona ciutat, els viatgers tenen dues parades per agafar els busos mentre que també s'han habilitat parades a les estacions de tren de l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Vila-seca.

"Mai és possible arribar a l'hora a la feina"

El dispositiu de busos ha estat "un estrés màxim" per a diversos viatgers, que lamenten que "mai és possible arribar a l'hora a la feina". Després d'unes primeres hores molt intenses, els autobusos que surten de Tarragona en destí a l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders van cada cop més buits. A les 8.00 hores ha sortit un que pràcticament anava buit.

Els usuaris de Tarragona que habitualment pugen al tren des de l'estació de han agafat els primers autobusos habilitats del pla alternatiu de transport des del costat de l'estació d'autobusos, al centre de la ciutat. La majoria d'ells estaven informats sobre els canvis d'horaris i per alguns ha suposat matinar per poder arribar a temps a Barcelona. "Vaig a l'aeroport i he hagut de sortir cinc hores abans perquè no vull perdre el vol", ha expressat el Juan Monsalve a l'ACN.

La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha explicat que els primers busos han "sortit bé" i que els usuaris els han pogut agafar sense problemes. "Alguns xofers són de fora i s'han perdut, el primer de Tarragona s'ha saltat la sortida de Sant Vicenç, algun li ha costat arribar a la parada", ha assenyalat Gómez. La portaveu també ha apuntat que "molta gent" ha preferit utilitzar el vehicle privat aquest primer dia per evitar sé "conillets d'índies".

Diverses persones opten per l'alta velocitat

Una de les alternatives ha estat l'alta velocitat. El primer tren Avant que ha sortit aquest dimarts (7:35 h) des de l'estació del Camp de Tarragona en direcció a Barcelona ha registrat una elevada afluència de passatgers. Diversos d'aquests usuaris han explicat a l'ACN que habitualment es desplacen a la capital catalana en trens regionals, però avui han optat per aquest servei d'alta velocitat perquè es volien "assegurar" arribar "a l'hora" a la feina. Els dos primers trens Avant han sortit de l'estació sense incidències remarcables.

Pels passatgers de les Terres de l'Ebre, Renfe ha recuperat la freqüència diària de l'avant des de Tortosa, però l'estrena ha estat "agredolça" perquè només hi ha una freqüència i el preu és elevat. Entitats i usuaris han celebrat la recuperació d'aquest comboi, que sobre el paper ha de permetre retallar una hora el tems de trajecte fins la capital catalana. Critiquen, però, que això s'hagi fet justament ara, quan es preveuen importants problemes de mobilitat amb les obres del corredor mediterrani.

També critiquen l'elevat preu dels bitllets i abonaments respecte altres usuaris de Catalunya. Un 40% més, segons ha calculat Diàspora Ebrenca, fet que se suma als greuges i queixes des del territori per la manca d'un transport públic de qualitat i preus assequibles.

El pla "està funcionant amb normalitat"

El president de Renfe, Raül Blanco, ha assegurat a primera hora del matí que el "desplegament inicial" del pla alternatiu de transport de Tarragona pel tall de Roda de Berà "està funcionant amb normalitat". En una breu declaració des de Sant Vicenç de Calders, Blanco ha dit que valoraran "dia a dia" el funcionament del servei de transport alternatiu amb l'objectiu que "tot flueixi" i els usuaris "estiguin tots ben informats i arribin a temps".

Per la seva banda, el secretari de Mobilitat del govern català, Manel Nadal, també ha valorat positivament les primeres hores de funcionament dels busos, tot i admetre que durant el dia pot haver-hi algun "ensurt". "S'ha treballat molt, és un pla alternatiu impressionant", ha dit Nadal, que ha remarcat que, en tot cas, "si hi ha algun problema" durant el dia es treballarà per resoldre'l.

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha remarcat que Rodalies farà "petits ajustos" per millorar el pla de transport alternatiu, amb l'objectiu d'encaminar els usuaris més eficientment cap als seus destins o sincronitzar més els trens i els busos per evitar desajustos. Carmona ha dit que es posaran senyals al terra, i espais per a les files de gent. "Demanem disculpes pel canvi en la mobilitat de les persones, però és una inversió històrica del Govern espanyol", ha dit Carmona, que ha demanat als passatgers "capacitat d'adaptació".