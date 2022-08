El Congrés aprova amb el pla d'estalvi energètic del Govern espanyol amb el suport d'ERC i el PDeCAT

El PSOE i Unidas Podemos han aconseguit el suport del bloc de la investidura per tirar endavant el pla d'estalvi energètic acordat per la Unió Europea. Les negociacions amb els grups han estat obertes fins a poques hores abans de la votació i el Govern espanyol ha acabat acceptant tramitar el decret com a projecte de llei per incorporar modificacions al text.

El Ple del Congrés ha donat el vistiplau aquest dijous, en ple extraordinari, al pla d'estalvi energètic del Govern estatal. L'anomenat "Pla de xoc d'estalvi i gestió energètica en climatització" inclou, entre altres mesures, l'ajust dels termòstats a botigues i edificis administratius, o l'apagada de l'enllumenat en espais públics. Dins del mateix decret també hi ha el complement de fins a 400 euros fins al desembre per a estudiants a partir de 16 anys, els abonaments gratuïts de Renfe i 450 milions d'euros en ajudes directes a les empreses de transport.

187 a favor, 161 en contra i una abstenció

A més dels vots dels socis de la coalició, el decret ha comptat amb els 'sí' d'ERC, EH Bildu, PNB, Compromís, PDeCAT, Més País i Teruel Existe. També hi ha votat a favor la diputada Meri Pita, que va abandonar el grup parlamentari d'Unidas Podemos per incorporar-se al Grup Mixt.



En total han estat 187 vots a favor, 161 en contra i una abstenció. Les dretes no han canviat la seva posició en les últimes hores, si potser l'han endurit, i s'han despenjat d'una estratègia avalada per Brussel·les per complir les exigències de reduir el consum de gas en un 7%. Junts per Catalunya i la CUP també s'hi han oposat.

En aquest sentit, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assenyalat aquest dijous que les limitacions de la refrigeració a 27 graus i l'apagada dels aparadors –en vigor des del 10 d'agost– han permès reduir en un 9,5% el consum energètic.

Ayuso recorrerà al setembre

Mentre el Congrés debatia el decret, Isabel Díaz Ayuso assegurava que al mes de setembre presentaria el seu anunciat recurs davant el Tribunal Constitucional contra el pla per "invasió de competències pròpies". La presidenta madrilenya, que compta amb el suport del PP en aquesta decisió, torna a alinear-se amb Vox perquè la ultradreta també portarà el decret al Constitucional.