El Congrés prorroga per última vegada l'estat d'alarma i tanca la seva etapa més excepcional per a recuperar l'activitat

El 12 de març la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, va anunciar que la Cambra Baixa entrava en "serveis mínims" a causa de l'emergència del coronavirus. Des d'aquell moment, el Congrés es va centrar exclusivament en aprovar mesures per a lluitar contra la pandèmia, fins que gairebé un mes després va tornar el control al Govern espanyol (també centrat en la Covid-19). La primera mesura relacionada amb el virus va ser la primera autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma a mitjan març, en un moment crític.

Cinc debats sobre l'estat d'alarma després, el Congrés ha aprovat aquest dimecres la seva sisena i última ampliació, amb 177 vots a favor, 155 en contra i 18 abstencions. En aquest temps la Cambra ha estat testimoni de com l'Executiu ha anat perdent suport en les seves successives peticions per a prorrogar una alarma en la qual els grups han anat perdent la confiança votació rere votació.



La primera vegada que es va sotmetre al designi del Congrés, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va aconseguir tirar la pròrroga endavant amb més de 320 vots a favor; pel camí, Sánchez s'ha deixat gairebé la meitat dels suports recaptats en aquesta sessió plenària, la qual cosa ha provocat aliances que han arribat a afectar les relacions del Govern amb les formacions que van facilitar la investidura.



Després de perdre el suport del PP, que va passar primer del 'sí' a l'abstenció, i després de l'abstenció al 'no', l'Executiu va aconseguir salvar les seves últimes pròrrogues de l'estat d'alarma gràcies a Ciutadans, un suport que va despertar el recel del denominat bloc de la investidura. Aquest acostament amb els d'Inés Arrimadas i el fracàs en les negociacions amb alguns partits van provocar ruptures amb formacions com ERC o Compromís.

En la mesura que Sánchez s'aproximava a Ciutadans, el bloc de la investidura semblava esquerdar-se, encara que el president insistia en totes les seves intervencions en què el suport d'Arrimadas no significava el començament d'una aliança o d'una col·laboració entre totes dues parts. Les negociacions i el ball de suports han volgut que, curiosament, l'Executiu tiri endavant la seva última ampliació de l'estat d'alarma amb els vots a favor de Cs i amb l'abstenció d'ERC, ja que els de Sánchez van arribar a acords amb totes dues parts.

Pel camí el Govern espanyol perd a Compromís, bastant allunyat de l'Executiu després del fracàs de les negociacions per a replantejar el repartiment dels fons per a lluitar contra la Covid-19 i afegir a aquest repartiment un criteri de pes poblacional. En el debat d'aquest dimecres, Sánchez ha volgut apuntar cap a aquesta "nova normalitat" que van posar de manifest fa ja mesos.

"Espanya ha passat els pitjors moments de la pandèmia", ha manifestat el president, i ha insistit que l'estat d'alarma "ha servit per a salvar vides, i en els últims dies hem tingut ja zero morts, la qual cosa és un èxit de tots". També ha recordat que en cap moment les comunitats autònomes han perdut les seves competències durant l'estat d'alarma, i ha apuntat que ja en aquesta nova pròrroga tindran governança plena en les última fases de la desescalada.



Amb l'última autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma el Congrés avança cap a la seva pròpia normalitat i deixa pas a recuperar la iniciativa legislativa paralitzada per l'emergència sanitària. Aquesta setmana és la primera vegada en tres mesos que una sessió plenària es prolonga més enllà d'un dia, ja que aquest dijous es reprendrà per al debat i votació de diverses reformes que se situen al marge del virus.

Tres lleis al marge del coronavirus

Els diputats hauran de posicionar-se sobre l'Acord Internacional en matèria de fiscalitat i protecció dels interessos financers entre l'Estat espanyol i el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord en relació amb Gibraltar, per la qual cosa el Brexit, un dels temes recurrents abans de la pandèmia, tornarà al Parlament.



També es produirà un debat i votació del projecte de llei de l'impost sobre determinats serveis digitals, conegut com la taxa Google, una reforma que previsiblement seguirà amb la seva tramitació i superarà les esmenes a la totalitat presentades pels grups de l'oposició. Finalment, aquest dijous també es votarà una proposició de llei de Vox sobre l'equiparació salarial de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat respecte de les Policies autonòmiques.



Aquest dimecres, la Cambra ja ha comptat amb la presència del 25% dels seus diputats, mentre que en les anteriors sessions el màxim s'havia establert en un 5%. La Mesa del Congrés ha aprovat un protocol per anar incrementant l'assistència dels parlamentaris a la Cambra a mesura que es vagin avançant en les denominades fases de la desescalada.