El Congrés reconeix el dret a la mort digna amb l'únic rebuig del PP i Vox

L'Estat espanyol reconeix aquest dijous un nou dret, el de la mort digna. Una gran majoria del Congrés ha aprovat de manera definitiva la llei orgànica de regulació i despenalització de l'eutanàsia. PP i Vox s'han quedat sols en el seu rebuig a una norma molt demandada per la societat i que ha conjuminat el consens de gairebé tot l'arc parlamentari. D'aquesta manera, la iniciativa, que tornava del Senat després que s'incorporessin diverses esmenes de caràcter tècnic, ha estat ratificada per 202 vots a favor, 141 en contra i 2 abstencions.

Aquest nou dret, inclòs a la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (finançament públic), serà una realitat a partir del juny, quan es compleixin tres mesos des de la publicació de la llei al BOE. En aquesta línia, l'Estat espanyol es convertirà en el sisè país del món que reguli aquesta pràctica, per darrere de Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, el Canadà i Colòmbia. No obstant això, l'eutanàsia no està penalitzada en països com Suïssa, Alemanya, el Japó o alguns estats dels EUA i un altre d'Austràlia.

Com en anteriors ocasions, els portaveus dels partits han recordat des de la tribuna a les associacions que han defensat el dret a la mort digna, fonamentals per a l'èxit d'aquesta proposició de llei, i molt especialment a Ramón San Pedro, María José Carrasco i el seu marit Ángel Hernández, i al doctor Luis Montes.



Aquesta norma permet fer un pas important per acabar amb la criminalització que fins ara condemnava a aquells que triaven viure i morir amb dignitat. "Morir, fins al dia d'avui és inevitable, morir malament ha de deixar de ser-ho", ha postil·lat la portaveu d'ERC Carolina Telechea. "No hi ha res millor que viure quan es pot morir, però no hi ha res pitjor que no poder morir per no poder viure", ha assenyalat el portaveu del PNB José Andoni Agirretxea.

Davant els atacs de la dreta i de l'extrema dreta a aquesta llei, que segons aquests partits "obliga les persones a tenir una mort indigna", els grups han fet valdre que aquesta norma és un dret, no una obligació. Així mateix, han rebutjat que confronti amb les cures pal·liatives, ja que precisament, el que proposa és una alternativa per a aquelles situacions on aquestes teràpies no arriben.

"L'eutanàsia és el dret a viure fins quan un vulgui i, per descomptat, en la mesura que sigui possible", ha pronunciat la diputada d'Unidas Podemos Rosa Medel, qui ha acusat PP i Vox d'oposar-se a la norma perquè "ens fa més lliures". Així mateix, ha destacat una enquesta de Metroscopia de 2019 en la qual reflecteix que un 87% de la població espanyola està a favor d'aquesta prestació d'ajuda a morir.



L'exministra de Sanitat i diputada socialista, María Luisa Carcedo, el grup de la qual ha estat l'impulsor de la norma, ha conclòs el debat recordant les retallades milionàries que el PP ha aplicat al Sistema Nacional de Salut, així com els seus continus rebutjos a la llei de cures pal·liatives. "Avui una majoria de les Corts Generals hem agafat el testimoni de moltes persones malaltes que fa anys que reclamen la regulació d'aquest dret", ha defensat.