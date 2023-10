El Consell d'Europa demana a l'Estat "reparacions suficients" pel 'Catalangate' i sancions als "abusos"

El Consell d'Europa demana a l'Estat espanyol garantir "reparacions suficients a les víctimes de casos d'espionatge il·legal" amb programaris com Pegasus. L'Assemblea Parlamentària de l'òrgan europeu ha tirat endavant aquest dimecres un projecte de resolució i de recomanació que insta l'Estat a portar a terme investigacions "efectives, independents i ràpides" sobre "tots els casos confirmats o presumptes casos d'abús d'espionatge" com en el cas del Catalangate.

A més, el projecte de resolució i de recomanació també reclama a Espanya que apliqui "sancions adequades" en "casos d'abús" de programes d'espionatge, siguin criminals o administratives. L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa també dona tres mesos a l'Estat perquè li faci arribar informació sobre l'ús de programaris espia com Pegasus.

El text recorda que Espanya és un dels països europeus on CitizenLab ha revelat casos d'espionatge. Apunta que 65 persones relacionades amb l'independentisme català van ser espiades i que les autoritats espanyoles només han reconegut l'espionatge "legal" a 18 d'aquestes.

El projecte de resolució i de recomanacions remarca que CitizenLab no ha atribuït l'espionatge amb Pegasus a "cap entitat específica". Això no obstant, sí que apunta que constata que hi ha proves d'una "connexió forta amb una o més entitats dins del govern espanyol".

L'Assemblea Parlamentària es mostra "molt preocupada" per l'ús "il·legal o per a objectius il·legítims" de programaris com Pegasus per part dels estats. El text també exposa "dubtes seriosos sobre si l'ús d'aquests programaris és compatible amb el respecte dels drets humans.

"L'Assemblea creu que l'ús de programaris com Pegasus s'hauria de limitar a situacions excepcionals i com a mesura d'últim recurs per evitar o investigar actes específics que representin una amenaça genuïna i seriosa a la seguretat nacional", indica.

Òmnium assenyala els "abusos" de l'Estat

Òmnium Cultural ha estat de les primeres organitzacions a reaccionar a la notícia: consideren que el Consell d'Europa posa l'Estat espanyol "a la mateixa lliga que Polònia, Hongria, Azerbaidjan i Grècia". "Espiar activistes, polítics, advocats o periodistes per les seves idees és un atac directe contra la democràcia", ha etzibat en una piulada a la xarxa social X.

L'entitat defensa "denunciar totes les formes de repressió per continuar avançant", per la qual cosa assegura estar contribuint "activament" en la investigació, amb voluntat de posar "en evidència" els "abusos de l'Estat" davant la comunitat internacional, afegeix al fil a la xarxa social.