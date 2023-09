Un informe del Consell d'Europa situa Espanya al nivell de països com Hongria en relació amb l'ús de Pegasus

Un informe del Consell d'Europa (CoE) situa Espanya al mateix nivell de països com Hongria, Polònia o Azerbaitjan en relació amb l'ús de programes d'espionatge com Pegasus, utilitzat per espiar polítics i activistes vinculats al moviment independentista, entre d'altres.

Es tracta del primer esborrany -per tant, no és definitiu- d'un document en el que els membres del CoE defineixen Pegasus com una eina "altament intrusiva" i asseguren que tenen "seriosos dubtes" de si l'ús d'aquest software i similars és compatible amb el respecte dels

En aquest sentit, i davant la "gran preocupació" que genera, la institució insta Espanya a proporcionar reparacions a les víctimes en els casos on s'ha detectat un "abús il·legal" i demana que faciliti l'accés a la informació a certes autoritats perquè es pugui continuar avançant en les investigacions pertinents. També li dona un termini de tres mesos, perquè informi al mateix Consell d'Europa i a la Comissió de Venència sobre l'ús de Pegasus i altres sistemes d'espionatge similars.

Espionatge a l'independentisme

Segons apunta el document, Espanya és un dels 14 països de la Unió Europea dels quals es té constància que van adquirir Pegasus a l'empresa israeliana NSO, desenvolupadora del programa.

A través d'aquest software, fins a 65 persones vinculades al moviment independentista van ser presumptament espiades. L'Estat només n'ha reconegut 18. Entre elles el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'expresident i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i diversos membres de l'ANC i Òmnium Cultural.

En vista a les informacions que s'han anat desvelant des de la publicació de l'informe de CitizenLab el juny de 2021, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa demana que Espanya informi el mateix CoE i a la Comissió de Venècia sobre l'ús de Pegasus i altres sistemes d'espionatge similars en un termini màxim de tres mesos.

Més pressió a l'Estat

Per la senadora i única membre independentista de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Laura Castel, l'esborrany de l'informe aprovat aquest divendres és "molt important" perquè "afegeix pressió sobre l'Estat per fer una investigació efectiva sobre el Catalangate". En principi, el PSOE s'ha compromès a tirar-la endavant al Congrés després de l'acord amb ERC per escollir Francina Armengol presidenta de la cambra.

"Celebrem que el comitè hagi aprovat aquest informe per amplíssima majoria i instem a l'Estat a complir amb totes les resolucions internacionals que empenyen a donar resposta a l'espionatge il·legal amb Pegasus", ha afegit.

Un cop aprovat el primer esborrany, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa tornarà a votar-lo de forma íntegra en el seu proper ple, que se celebrarà entre els dies 9 i 13 d'octubre.