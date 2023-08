El Suprem rebutja un recurs de la causa de Torra i Costa contra l'espionatge amb Pegasus

El Tribunal Suprem rebutja un recurs de l'expresident de la Generalitat Quim Torra i l'exvicepresident del Parlament Josep Costa en la seva causa contra l'espionatge amb Pegasus. La Sala del Contenciós-Administratiu diu que el plantejament d'un ús "indiscriminat i indegut" de l'espionatge sense autorització no tenia proves, ni tan sols "indicis", "com s'exposa en la resolució impugnada" de l'Audiència Nacional. Ho recull un auto avançat per El Periódico.

"El Suprem té facultats paranormals: sense haver admès mai a tràmit la nostra demanda ni haver investigat res, ja sap que no ens varen espiar", ha afirmat Costa en una piulada a la xarxa social X, on ha precisat que ara acudiran al Tribunal Constitucional per poder anar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). "Esperem que el TC vagi més ràpid a inadmetre el segon recurs que ara posarem sobre aquest tema", ha afirmat.

Costa ha afegit que anar a Estrasburg "sempre" ha estat el seu objectiu. "Espanya incompleix la doctrina europea sobre espionatge i per això vam triar la via més ràpida per arribar a Estrasburg", ha insistit.

"L'espionatge amb Pegasus que vàrem patir més de 60 persones, inclosos 4 presidents de la Generalitat, és obra i gràcia del govern megaprogre-plurinacional de l'estafador Pedro Sànchez. I encara tendrà la barra de demanar els vots independentistes per a ser investit", sentència el seu fil.

Per la seva part, el president Torra s'ha limitat a repiular el missatge. Ho ha fet adjuntant un missatge de suport: "Com sempre, Josep Costa", ha dit l'excap de l'executiu català.