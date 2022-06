El Consell de Garanties Estatutàries avala la llei del català pactada per ERC, Junts, PSC i ECP

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat la llei del català pactada per ERC, Junts, PSC i En Comú Podem. A les conclusions del dictamen l'òrgan constata que la norma no vulnera ni la Constitució ni l'Estatut en l'omissió del castellà com a llengua vehicular a l'ensenyament ni tampoc en no establir percentatges de català i castellà a l'escola. Segons es desprèn del dictamen de l'òrgan, que és consultiu, la llei proposada no vulnera els articles 3 i 27 de la Constitució ni els articles 6 i 35 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Vox, Cs i PPC van registrar una sol·licitud perquè el CGE es pronunciés sobre la llei. Aquesta maniobra va paralitzar l'aprovació de la norma a l'espera del dictamen. Un cop avalada, la llei es votarà aquest dimecres al ple.

La normativa és una de les dues potes legislatives per esquivar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixava un mínim de 25% de castellà a l'escola catalana. L'altra és el decret llei que va aprovar la setmana passada el Govern, que estableix que l'aprenentatge de llengües a les escoles no pot estar sotmès a cap tipus de paràmetre numèric, proporció ni percentatge

El Govern ha celebrat l'aval del Consell de Garanties Estatutàries a la llei. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, la portaveu, Patrícia Plaja, ha argumentat que "cal combatre els atacs dels tribunals" a partir del paquet d'accions que engloba aquesta llei, així com el decret del Govern. Plaja ha insistit que la defensa de l'escola catalana ha de comptar amb la "màxima unitat possible".