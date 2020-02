El Consell per la República demostra a Perpinyà la seva capacitat de convocatòria

Unes 150.000 persones es concentren a l'esplanada del Parc de les Exposicions de Perpinyà en l'acte organitzat pel Consell per la República. Els parlaments, que havien de començar a les 12.00 h del matí finalment s'endarrereixen fins a les 13.00 h per esperar els cotxes que encara travessen la frontera administrativa entre l'Estat espanyol i francès, tal com ha anunciat el cantautor Lluís Llach des de l'escenari. La capital de la Catalunya Nord acollirà el retorn de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a terres catalanes després de ser reconeguda la seva immunitat com a europarlamentaris.



Els assistents, que han començat a arribar a les 8.00 h del matí, han cobert d'estelades la vista aèria del punt de concentració, on esperen pacientment l'inici de l'acte amb música de Llach, Quilapayun, o el Bella Ciao dels partisans italians, sense oblidar la Rumba Catalana. El públic ha corejat diversos càntics a favor de l'1 d'octubre, per la llibertat dels presos polítics o per la independència, tot i que la megafonia no ha deixat massa espai per a càntics multitudinaris. Les entitats independentistes asseguren que s'han contractat uns 600 busos per desplaçar-se fins a Perpinyà.

Abans de les actuacions musicals en directe, s'han projectat diversos vídeos amb imatges de Puigdemont, Comín i Ponsatí i d'algunes de les mobilitzacions independentistes contra la sentència del judici al Procés. El públic ha aplaudit els polítics independentistes i, sobretot, a Puigdemont, qui ha arribat al recinte en furgoneta al voltant de les 11.00 h i ha estat rebut a crits de "president".



Durant els minuts previs a l'inici de l'acte, al backstage de l'escenari s'han deixat veure des del president Quim Torra fins a la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el president d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, passant per l'eurodiputada Clara Ponsatí, el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, el vicepresident de la Cambra catalana, Josep Costa, o la diputada al Congrés Laura Borràs, segons informa el periodista Marià de Delàs des de Perpinyà.

Elisenda Paluzie ha declarat que "la victòria de la immunitat s'ha de celebrar" i al mateix temps ha dit que resulta "remarcable" en un dia com avui la presa de posició dels càrrecs electes de Catalunya Nord en favor de les llibertats i l'alliberament dels presos. El fet que hagin posat llaços grocs als balcons de les institucions, ha dit, "és una bufetada contra les autoritats espanyoles". Per altra banda, Marcel Mauri ha expressat la seva "emoció" i el seu estat d'ànim d'alegria amb l'acte d'avui i també ha fet valdre la solidaritat dels càrrecs electes en defensa dels drets i llibertat i en contra dels empresonaments.



Per la seva banda, el líder d'ERC a Barcelona Ernest Maragall ha insistit en el caràcter unitari i en la importància de la mobilització. "Igual que estem junts a la taula de diàleg estem junts aquí". Tot i això, Fonts de JxCat consultades per Públic han assenyalat l'absència dels consellers de la Generalitat pertanyents a ERC. El diputat de JxCat Albert Batet ha caracteritzat l'acte com un acte de justícia democràtica, que demostra que "amb persistència" es poden aconseguir coses com el reconeixement dels escons de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, així com la seva immunitat.