El Consell per la República vol reactivar la declaració d'independència a través del "desbordament democràtic" de l'Estat

El Consell per la República (CxR) ha aprofitat la celebració de l'acte fundacional de la seva Assemblea de Representants per presentar el document "Preparem-nos", que defineix l'estratègia política de l'organisme. En un acte celebrat conjuntament al Palau de la Generalitat i al Press Club de Brussel·les, el CxR, que presideix Carles Puigdemont, ha indicat que pretén descongelar la independència unilateral per mitjà del "desbordament democràtic" de l'Estat espanyol si les forces independentistes aconsegueixen superar el 50% dels vots a les eleccions al Parlament del proper 14 de febrer. L'acte ha estat marcat per l'absència d'ERC, que va refusar assistir-hi en considerar-lo partidista, mentre que la CUP, que no participa al CxR, s'ha limitat a tenir-hi presència com a "observador".



En la seva intervenció des de Brussel·les, Puigdemont ha detallat que aquest "desbordament democràtic" ha de començar "a les urnes" si l'independentisme obté la majoria absoluta en vots i escons el proper 14 de febrer. L'expresident del Govern ha especificat que ha de ser un desbordament "democràtic i no violent", que haurà de continuar després en les institucions i en la societat, de manera que "en el moment oportú es produeixin mobilitzacions massives" i sostingudes en el temps per "defensar la democràcia".

Es tracta, ha explicat, que el moviment independentista "recuperi la iniciativa i reprengui les coses on es van deixar el 27 d'octubre de 2017". La seva proposta passa perquè les institucions catalanes "activin la declaració d'independència, la societat es mobilitzi per defensar aquesta posició el temps que faci falta", mentre que el Govern, el Parlament i els ajuntaments "despleguin els efectes de la declaració d'independència i s'acabin constituint en institucions provisionals de la república", reconeguda internacionalment

.

"Aquest objectiu és possible si es multiplica l'experiència de l'1-O i es provoca un veritable desbordament democràtic, massiu, sostingut en el temps, que sigui insostenible per a l'Estat", ha assegurat Puigdemont. El full de ruta, però, necessita prèviament l'esmentada majoria en vots i escons de l'independentisme i també que es constitueixi un "govern independentista que tingui per objectiu fer efectiva la república proclamada". També caldrà posar en marxa "iniciatives públiques i privades orientades a la conquesta d'espais de sobirania, així com una "estructura digital de la república catalana i dels serveis essencials que han de garantir el funcionament de el país durant el període de transició".

Retrets creuats amb ERC

El CxR ha demanat "reflexió" a ERC, després que els republicans hagin rebutjat assistir a l'acte de fundació de l'Assemblea de Representants de l'organisme. En una roda de premsa en paral·lel des de Brussel·les i Barcelona, el vicepresident de l'organisme, Toni Comín, ha apuntat que al CxR li és "difícil d'entendre" que ERC mantingués el veto a l'acte, perquè ha tingut lloc abans que s'esgotés la legislatura.



Com a rèplica, el coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, creu que l'assemblea fundacional de representants del Consell per la República s'hauria d'haver ajornat per després de les eleccions del 14-F. Era, diu, el més "adequat i prudent" per "evitar que s'utilitzés com una qüestió electoral".